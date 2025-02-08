Gardi kā no mammas krāsns: ābolu pankūku rullīši ar kanēli un cukuru 0
Ja meklē ātri pagatavojamu un gardu desertu, kurš neprasa lielu piepūli, ābolu pankūku rullīši būs īstais risinājums. Aromātiski, sildoši un ar kraukšķīgu kanēļa garoziņu, tie noteikti kļūs par tavas virtuves favorītu. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 4 olas
2. 200 ml piena
3. 150 g miltu
4. 2 ēdamkarotes cukura
5. Tējkarote vaniļas cukura
6. 2 vidēja izmēra āboli
7. Šķipsniņa sāls
8. Cukurs un kanēlis garnēšanai
Pagatavošana:
1. Bļodā sakuļ olas ar cukuru, vaniļu un sāli, pievieno pienu, miltus un izmaisa.
2. Cepšanai paredzēto veidni izklāj ar cepamo papīru, mazliet ietauko, uz tās lej mīklu. Pa virsu liek ābolu gabaliņus, pārkaisa ar cukuru un kanēli.
Cep 200 grādos ap 20 – 25 minūtēm!
Lai labi garšo!