Sinoptiķi sagatavojuši labas ziņas – īpaši tās patiks siltummīļiem 0
8
Ceturtdien Latvijā gaidāms saulains un silts laiks, prognozē sinoptiķi. Arī mākoņu daudzums būs neliels, un nokrišņi nav gaidāmi.
Naktī vietām veidosies migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra saullēktā noslīdēs līdz +7..+14 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +22..+27 grādus.
Rīgā ceturtdien spīdēs saule un nelīs, saglabāsies lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +14 grādiem, piepilsētā – līdz +10..+12 grādiem. Pēcpusdienā gaiss sasils līdz +25 grādiem.