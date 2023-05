Dace Zavadska. Foto: Paula Čurkste/LETA

Kāpēc bērniem lietotā 10-valentā vakcīna steidzami jāmaina pret plašākas aizsardzības vakcīnu? Ieteikt







Pneimokoks jeb streptococcus pneumoniae baktērija ir nopietns drauds mūsu veselībai un pat dzīvībai. Jo īpaši tā apdraud mazus bērnus vecumā līdz diviem gadiem, seniorus, kuri pārkāpuši 65 gadu slieksni, kā arī citas riska grupas. Pasargāt sevi no šiem mikroskopiskajiem kaitniekiem iespējams vienīgi vakcinējoties. Plašāka diskusija par vakcināciju pret pneimokoku un tās efektivitāti risinājās TV 24 raidījumā “Dr.Apinis”.

Pneimokoks ir gaisa pilienu infekcija, tādēļ pasargāties no tā, tikai ievērojot personīgo higiēnu vien, nav iespējams. Šis mikrobs var izraisīt virkni nopietnu saslimšanu kā, piemēram, pneimoniju, sepsi un meningītu, kā rezultātā var pat iestāties nāve.

Sevišķi nejauks tas ir arī dažādo klīnisko izpausmju dēļ un tikai pēc simptomiem vien sākotnēji ir grūti noteikt, ka saslimšanā vainojams tieši pneimokoks. Diemžēl lielākoties vaininieku var noteikt vien tad, kad slimība jau rit pilnā sparā, turklāt šim mikrobam piemīt spēja no ārstēšanas izvairīties, jo pneimokokam ir serotipi, kas ir nejutīgi pret lielu daļu antibiotiku.

Visa vaina tā, ka Streptococcus pneumoniae ietver biezs polisaharīdu “mētelis” jeb kapsula, kas neļauj mūsu organisma imūnsistēmai uz to pietiekami labi reaģēt un iznīcināt. Gadījumos, kad baktērijai, pārvarot visas imūnsistēmas barjeras, izdevies iekļūt limfā vai asinīs, tā izsauc invazīvās pneimokoku saslimšanas un rezultāts var būt ļoti bēdīgs.

Imunizācijas valsts padome ceļ trauksmi

Pret pneimokoku pasargāt var vakcīna, un bērnu vakcinācijas kalendārā tā iekļauta jau no 2010.gada (šī valsts apmaksātā vakcīna reģistrēta tikai bērniem, pieaugušajiem par saviem līdzekļiem ir iespēja vakcinēties ar 13-valento, 15-valento un tagad arī ar 20-valento vakcīnu).

Bērni pret pneimokoku infekciju tiek vakcinēti divu mēnešu, četru mēnešu un tad 12-15 gadu vecumā. Pēc tam, kad saņemta 3.vakcīna, atkārtota vakcinēšanās dzīves laikā vairs nav nepieciešama.

Tomēr, kā norādījusi Imunizācijas valsts padomes (IVP) vadītāja profesore Dace Zavadska, pašlaik Latvijā bērniem lietotā 10-valentā vakcīna ir steidzami jāmaina pret plašākas aizsardzības vakcīnu un jau kopš 2018.gada IVP cīnās par to, lai bērnu vakcinācijas kalendārā pārietu uz vakcīnu, kas pasargātu vismaz pret 13 tipiem.

Tas ir būtiski, jo, saskaņā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem, Latvijā jau kopš 2012. gada teju trešdaļu invazīvās pneimokoku saslimšanas gadījumu ierosinājuši tieši 19A un 3. serotips, pret kuriem pašreiz vakcinācijas kalendārā iekļautā 10-valentā vakcīna aizsardzību nesniedz.

Tikmēr saskaņā ar profesores Daces Zavadskas teikto: “19A. serotips ir vislielākais draņķis, raugoties no antimikrobās rezistences, savukārt 3. serotips ir ar visbiezāko kapsulu, tāpēc vislabāk prot izvairīties gan no imūnsistēmas atbildes, gan no terapijas.”

Nedrīkst gaidīt, līdz mazulis “nostiprināsies”

Streptokoks var mierīgi mitināties nēsātāja degunā, rīkles galā vai augšējos elpceļos, un cilvēks ar pietiekami stipru imunitāti var to nekādi neizjust. Taču kad zīdainītis no sterilās vides mammas vēderā nonāk lielajā pasaulē, šo snaudošo mikrobu viņam viegli var nodot apkārtējie – vecāki, māsas, brāļi, u.c.. Zīdainim nav vēl līdz galam nobriedusi imūnsistēma, tā nav gatava cīnīties ar šādiem mikrobiem. Tieši tādēļ tik svarīgi ir vakcinēt bērnus vakcinācijas kalendārā noteiktajā laikā, nevis gaidīt, līdz mazulis sasniegs, teiksim, gada vecumu un “nostiprināsies”.

Esošā valsts apmaksātā 10-valentīgā vakcīna spēj pasargāt pret 10 serotipiem un vecākiem nekādā gadījumā nevajadzētu atteikties no vakcinācijas, līdz mazuļiem būs pieejamas efektīvākas vakcīnas. Tādējādi bērns paliks pilnībā bez jebkādas aizsardzības, un risks saslimt ar kādu no pneimokoku izraisītajām saslimšanām būs ļoti liels.

Veselības ministrija situāciju apzinās un meklē naudu

Saskaņā ar Veselības ministrijas pārstāvja Oskara Šneidera medijiem pausto, ministrija apzinās un piekrīt IVP rekomendācijām, ka jaunā vakcīna iekļauj plašāku aizsardzību pret pneimokoku infekciju nekā līdz šim izmantotā vakcīna, taču šādu vakcīnu iepirkšanai būtu papildu vajadzīgi vēl 1,3 miljoni eiro. Proti, ja viena līdz šim lietotā vakcīna maksā 20 eiro, bet tad 13 tipu – jau 48 eiro. VM gan esot runājusi ar vakcīnu iepircēju – Nacionālo veselības dienestu par augstākas efektivitātes vakcīnas nepieciešamību, taču sākumā jārod tam vajadzīgie līdzekļi.

Raidījums “Dr.Apinis” TV 24 ēterā bija skatāms 20. maijā. Iespēja to noskatīties būs arī sestdien, 27.maijā plkst. 22:00.

Diskusijā piedalīsies Imunizācijas valsts padomes (IVP) priekšsēdētāja, profesore Dace Zavadska, IVP locekle, nodibinājuma “Fonds mammām un tētiem” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Jana Feldmane un Tuberkulozes un plaušu ārstu asociācijas vadītājs, pneimonologs Alvils Krams.