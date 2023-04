Kāpēc pret Laima slimību nav vakcīnas? “Eiropā pie šīs problēmas strādā, bet kaut kā neveicas” Ieteikt







Sākoties pavasarim, mostas arī ērces. Šogad speciālisti ziņo, ka tās modušās agri. Attiecīgi aktuāls jautājums ir ērču encefalīts, Laima slimība un vakcinēšanās. Zināms, ka vakcīna ir pret ērču encefalītu, taču no Laima slimības tā nepasargā. TV24 raidījumam “Uz līnijas” kāda skatītāja uzdeva jautājumu: “Kāpēc pret Laima slimību nav vakcīnas, ja Covid-19 laikā spēja izmēģināt un radīt jaunas vakcīnas vienu pēc otras?”

Laima slimība ļoti izplatīta ir Amerikas kontinentā, bet tur, kas ir interesanti, nav ērču encefalīta vīrusa ērcēs. Starpība ir tajā, ka Covid-19, gripu un citas slimības – tās ierosina vīrsu, tā raidījumam skaidroja Baiba Rozentāle, Latvijas Infektoloģijas centra direktore.

Pret vīrusiem vakcīnas var izveidot ātrāk. Pret baktērijām, pret katru baktērijas variantu ir jāveido sava vakcīna. Rozentāle kā piemēru sauc pneimokoka vakcīnu – kurai arvien vairāk un no jauna tiek iekļauti apakšvarianti. Tas pats būtu ar Laima boreliozi – ASV pirms gadiem 15 jau bija vakcīna, bet tā bija mazefektīva, tikai 40%. Tas ir ļoti zems rādītājs, līdz ar to šo vakcīnu izņēma no ražošanas.

Eiropā pie šīs problēmas strādā, bet kaut kā neveicas. Nav jautājuma par to, ka negribas, bet tiešām neizdodas, norāda Rozentāle.