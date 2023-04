“Tas nav attaisnojies,” atzīst Zariņa-Stūre, atbildot uz jautājumu – vai bija kļūda pret Covid-19 nevakcinētos pedagogus atlaist no darba? Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs jautāja, kad sauks pie atbildības tos cilvēkus, kas atlaida no darba skolotājus Covid-19 laikā? Valdība bija lēmusi, ka no 2021.gada 15. novembra veselībā, izglītībā un sociālajā aprūpē klātienē strādājošajiem tiks noteikta prasība spēt uzrādīt derīgu Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu. Tie, kuri to neizdarīja, tajā skaitā pedagogi, tika atbrīvoti no darba.

Uz šo jautājumu “Uz līnijas” skatītājam atbildēja 14. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre (JV), sakot, ka viņa “laikam nevarēs atbildēt uz šo jautājumu”.

“Kovida [Covid-19 -red.] laiks mums visiem bija milzīgi liels izaicinājums. Pēc tam jau mums ir ļoti viegli pateikt, ka mums vajadzēja darīt tā vai nevajadzēja darīt tā. Tajā brīdī, ja likās…Nu, – man ir grūti pateikt, ko mums tas atkal dotu – saukt pie atbildības? Mēs gājām to ceļu, diemžēl, visi kopā,” mazliet minstinoties uz skatītāja jautājumu atteica Zariņa-Stūre.

TV24 raidījuma “Uz līnijas” vadītājs tomēr centās noskaidrot Saeimas deputātes viedokli, jautājot – vai tas bija pareizs lēmums? “Nu, atkal…Mēs varam analizēt pēc tam. Pēc kara visi gudri! Bet tikmēr mēs jau atkal kaut kādas jaunas problēmas ieviešam. Man liekas, ka mums vispār ir tāda tendence ārkārtīgi daudz skatīties uz aizmuguri,” atteica Zariņa-Stūre.

Uz repliku, ka “kļūdas ir jāanalizē”, 14.Saeimas deputāte turpināja teikt: “Tad sadodamies rokās, ejam uz priekšu un ņemam vērā tās kļūdas! Bet mēs no viena grābeklīša uz akmens, un otra…”

Tomēr “Uz līnijas” vadītājs bija neatlaidīgs un vēlreiz jautāja: “Tad tomēr, kā Jūs domājat, vai tā bija vai nebija kļūda – atlaist, piemēram, pedagogus no darba, kas nevakcinējās?”

“Es domāju, ka tajā brīdī tas bija pareizi, jo es arī uzskatīju tajā brīdī – ar toreizējo izpratni, kas man bija tajā laikā, ka tas varētu būt apdraudējums bērniem kaut kādā veidā, un es ļoti to atbalstīju. Šajā brīdī redzot, kā tas ir pavērsies, un mums nav pedagogu – liela daļa no viņiem neatgriezās nozarē, tad, protams, šis risks bija milzīgs, un tas nav attaisnojies,” tā “Uz līnijas” atzina Zariņa-Stūre.

