"Kāpēc citi var skaidri pateikt, bet mūsējie ne?" Jundze asi kritizē politiķu komunikāciju īpašā brīdī
Rakstnieks, kultūras žurnālists un Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze TV24 raidījumā “Preses Klubs” pauž asu kritiku par politiķu spēju skaidri komunicēt ar sabiedrību krīzes situācijās, īpaši saistībā ar nesenajiem dronu incidentiem Latvijā.
Viņš uzsver, ka Latvijas politiķiem būtu jāmācās no Somijas līderu komunikācijas stila, kur sarežģītas situācijas tiek izskaidrotas īsi, precīzi un saprotami. “Minūtes laikā var pateikt to, ko pie mums skaidro ilgi un neskaidri,” norāda Jundze.
Īpašu neizpratni viņam raisījusi reakcija uz dronu kritieniem Latvijā. Viņaprāt, atbildīgajām amatpersonām būtu bijis nekavējoties jānoskaidro notikušā apstākļi, tostarp sazinoties ar starptautiskajiem partneriem, piemēram, Ukrainu. Taču sabiedrība šādu rīcību neesot redzējusi.
Jundze arī vērš uzmanību uz iedzīvotāju drošības sajūtu. Cilvēki, kuru tuvumā notikuši šādi incidenti, paliek neziņā – vai pastāv reāli draudi un kā rīkoties. “Tā ir viņu māja, viņu dzimtene, bet skaidras atbildes nav,” viņš uzsver.
Rakstnieks kritizē arī informācijas trūkumu par iespējamo dronu izcelsmi un kustību. Publiskajā telpā izskan dažādas versijas, taču oficiāli skaidrojumi esot nepietiekami vai neskaidri, kas tikai pastiprina sabiedrības satraukumu.
Pēc Jundzes domām, problēma nav tikai konkrētajā situācijā, bet plašākā komunikācijas stilā – politiķi bieži runā neskaidri un izvairīgi, kas rada iespaidu par apjukumu un nespēju rīkoties. “Tas neizskatās pēc kontrolētas situācijas – drīzāk pēc neziņas, ko darīt,” viņš secina.
Viņš uzsver, ka tieši skaidra un pārliecinoša komunikācija ir būtiska sabiedrības uzticībai, un tās trūkums var veicināt neapmierinātību un nedrošības sajūtu sabiedrībā.