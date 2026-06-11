Foto: LETA

Vilciens Tukuma virzienā šodien nav labākā izvēle – daudzi reisi kavējas vai pat atcelti 0

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LETA
18:34, 11. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Tukuma dzelzceļa līnijā un saistītajos reisos ceturtdienas pēcpusdienā vilciena tehnisku iemeslu dēļ kavējas un atsevišķos posmos atcelti vilcienu reisi, liecina informācija AS “Pasažieru vilciens” (PV), kas strādā ar zīmolu “Vivi”, mājaslapā.

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Patlaban vilciens Rīga (plkst. 16.45)-Tukums II (plkst. 17.53) ir atcelts dzelzceļa posmā Tukums I- Tukums II. Pasažieru pārvadāšanai norīkots autobuss ar valsts numuru “NW-5919”.

Tāpat vilciens Tukums II (plkst. 18.11)-Rīga (plkst. 19.29) ir atcelts dzelzceļa posmā Tukums II-Tukums I. Pasažieru pārvadāšanai norīkots autobuss ar valsts numuru “NW-5919” ar atiešanu no stacijas Tukums II plkst. 18.11.

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Patlaban vilciens Rīga (plkst. 16.45)-Tukums II (plkst. 17.53) brauc ar 20 minūšu kavējumu, vilciens Tukums I (plkst. 17.14)-Rīga (plkst. 18.29) brauc ar aptuveni 20 minūšu kavējumu, bet vilciens Rīga (plkst. 17.24)-Ogre (plkst. 18.05) brauc ar aptuveni 15 minūšu kavējumu.

Vienlaikus vilciens Daugavpils (plkst. 16.29)-Rīga (plkst. 19.30) stāv posmā Trepe-Asote satiksmes negadījuma dēļ. Kopējais paredzamais kavējums ir aptuveni 40 minūtes. PV pārstāvji skaidroja, ka šajā gadījumā koks ir uzkritis uz sliedēm. Kad VAS “Latvijas dzelzceļš” to novāks, kustība tiks atsākta.

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