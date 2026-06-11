6 pārtikas produkti, kas labi palīdz pret vēdera pūšanos 1
Vēdera pūšanās ir viena no tām ikdienas kaitēm, kas spēj sabojāt pašsajūtu pat tad, ja veselība kopumā ir laba. Smaguma sajūta, “uzpūsts” vēders, diskomforts pat no apģērba – to ir piedzīvojuši gandrīz visi.
Uztura speciālisti norāda, ka šī problēma visbiežāk saistīta ar gāzu uzkrāšanos zarnās, šķidruma aizturi vai gremošanas sistēmas palēninātu darbību. To var veicināt gan sāļa pārtika, gan gāzēti dzērieni, gan pārāk ātra ēšana vai jutīga gremošanas sistēma.
Lai gan “brīnumlīdzekļa” pret pūšanos nav, ir vairāki produkti, kurus daudzi speciālisti izvēlas paši, lai palīdzētu organismam justies vieglāk, par tiem plašāk vēstīts vietnē Eatingwell.com.