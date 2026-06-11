Labāks par banāniem: šis auglis palīdz gremošanai un ilgāk rada sāta sajūtu 0
Banāni tiek uzskatīti par ātru un veselīgu uzkodu, taču tiem ir nopietns konkurents – auglis, kas satur vairāk šķiedrvielu un kam ir zemāks glikēmiskais indekss.
Banāni ir vieni no populārākajiem augļiem pasaulē, tie ir pieejami visu gadu, salīdzinoši lēti un ērti lietošanā. Turklāt tie ir bagāti ar kāliju, kas palīdz uzturēt normālu muskuļu un nervu sistēmas darbību.
Tomēr bumbieri tiek uzskatīti par vēl labāku šķiedrvielu avotu. Vidēja lieluma bumbieris satur aptuveni 6 gramus šķiedrvielu, kamēr banānā parasti ir ap 3 gramiem.
Bumbieri ir bagāti arī ar pektīnu – šķīstošu šķiedrvielu, kas palīdz samazināt “sliktā” holesterīna līmeni un uzlabo gremošanu.
Šiem augļiem ir arī zemāks glikēmiskais indekss, aptuveni 30-38, savukārt banāniem (īpaši gataviem) tas var sasniegt 50-60. Tas nozīmē, ka pēc bumbieru ēšanas cukura līmenis asinīs paaugstinās lēnāk, palīdzot izvairīties no straujām izsalkuma lēkmēm. Tie ir piemērotāki arī cilvēkiem ar insulīna rezistenci.
Turklāt bumbieri sastāv aptuveni no 84% ūdens, kas padara tos par labu izvēli svara kontrolei. Tie satur arī boru – mikroelementu, kas veicina kalcija uzsūkšanos organismā un var palīdzēt osteoporozes profilaksē.
Kā ēst bumbierus
Lai pilnvērtīgi izmantotu bumbieru uzturvērtību, ieteicams tos ēst ar mizu, jo tajā ir daudz šķiedrvielu un pretiekaisuma vielu.
Bumbieri ir lieliski kā ātra uzkoda, bet tos var izmantot arī dažādos ēdienos, pievienot salātiem kopā ar sieru un riekstiem, cept cepeškrāsnī vai izmantot desertos.
Tie labi sader arī ar gaļas ēdieniem un var kalpot kā sastāvdaļa dažādām mērcēm.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.