Kāpēc kompensējamās zāles jāņem visas uzreiz, bet nevar dalīt pa daļām? Ieteikt







“Kāpēc visas kompensējamās zāles vajag izņemt uzreiz? Nedrīkst dalīt pa daļām, bet cilvēkam nav naudas nopirkt visu uzreiz. Kāpēc tikai tā?” jautā TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāja.

“Ļoti labs un ļoti pamatots jautājums. Un tas ir arī viens no tiem, par ko es runāju ar Farmācijas departamentu, ka ir jādomā par to, kā to varētu dalīt. Es piekrītu, tas ir pareizs jautājums un tā tam arī vajadzētu būt.

Šodien sākām šo milzu izmaiņu procesu, kas saistīts ar medikamentiem. Visas atbildes šodien es jums nevaru dot, nevaru galvot, ka tā būs,” skatītājai atbild Ingrīda Circene, Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas deputāte (JV).