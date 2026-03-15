Slaidiņš: Mēs arī šo Kremļa smirdoņu sajutīsim 0

20:27, 15. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja iespējamu Krievijas informatīvo kampaņu Ungārijā pirms vēlēšanām.

Tuvojoties vēlēšanām, pastāv pazīmes, ka Vladimira Putina administrācija varētu atbalstīt Viktoru Orbānu ar informatīvām aktivitātēm, lai uzlabotu viņa partijas reitingus. Kā piemērs tika minēti Ungārijā redzami plakāti ar politiskiem vēstījumiem, tostarp saukļiem, kas vērsti pret Volodimiru Zelenski.

Slaidiņš uzsvēra, ka šādas ietekmes operācijas nav nekas jauns – Krievija mēdz mēģināt ietekmēt vēlēšanu procesus dažādās valstīs. Viņš brīdināja, ka līdzīgas hibrīdoperācijas no Krievijas puses var skart arī mūs.

