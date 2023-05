Kāpēc pasliktinājusies dzirde – varbūt pie vainas sēra korķis ausī?

Foto: SHUTTERSTOCK

Autors: Anda Hailova, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Izrādās, gandrīz 50 pro­centos gadījumu, kad ir sūdzības par dzirdes pasliktināšanos, skaņu slāpē sēra korķi ausīs.

Kāpēc ausī uzkrājas sērs

Ausu sēru – dzeltenīgi brūnganu sekrētu – auss ejā izdala tā sauktie sēra dziedzeri. Tas ir ļoti vajadzīgs, jo ir gan antibakteriāls (aizsargā auss eju un bungplēvīti no mikrobiem, sēnītēm, novērš infekciju rašanos), gan nodrošina auss ādas mitrināšanu, gan neļauj auss ejā nokļūt pārāk lielam mitruma, putekļu daudzumam.

Ja dziedzeri auss ejā funkcionē normāli, tie izdala normālu daudzumu sēra – ne par daudz, ne par maz, bet, protams, tas ir individuāli. Piemēram, arī agrīnā vecumā sēra izdalīšanās (pat ja tā ir pastiprināta) ir normāla fizioloģiska organisma reakcija. Ar laiku sērs sabiezē auss ejas priekšdaļā un ar mūsu žokļa kustībām izdalās no auss ejas.

Sēra korķis var veidoties jebkurā vecumā, pat maziem bērniem. “Visbiežāk tas nav saistīts ar personīgās higiēnas pasākumiem, ja vien tā nav vates kociņu lietošana, jo ļoti bieži ar tiem sērs tiek sastumts un sablietēts auss ārējās ejas dziļumā, veicinot korķa izveidošanos,” stāsta LOR klīnikas otorinolaringoloģe Inga Bite.

Nereti sēra korķi veidojas, ja anatomiski auss eja ir ļoti šaura, tad žokļa kustību laikā auss netiek izkustināta tā, lai sērs varētu dabiski izdalīties.

Sēra uzkrāšanos auss ejā var veicināt auss aizbāžņu un dzirdes aparātu lietošana vai kādi šķēršļi, piemēram, tajā saauguši garāki matiņi, kā tas mēdz būt gados vecākiem vīriešiem. Tad jālieto speciālas ierīces to apgriešanai.

Auss ejas ādas slimības, piemēram, ekzēmas, gadījumā āda vairāk zvīņojas, un tas pastiprina sēra korķu veidošanos. Vainojams var būt arī darbs putekļainā vidē – putekļi uzkrājas auss ejā, sausina to un pie viena sabiezina sēru.

Auss te ciet, te vaļā

“Ja pēc dušas vai peldes ausis šķiet kā aizkritušas un tad pamazām, samitrinātajam sēram izžūstot, atkal atnāk vaļā, ja, guļot uz sāniem, auss aizkrīt un vēlāk, pa dienu iekustoties, viss atkal ir kārtībā, vai arī vienkārši ir diskomforta, spiediena sajūta ausī, tas varētu liecināt par sēra korķi,” uzskaita speciāliste. “Tad vajag doties pie sava ģimenes ārsta, kas veiksmīgi no tā atbrīvos, vai arī pie ausu daktera, kas austiņu uzreiz iztīrīs. Pašiem gan nevajag censties atbrīvoties no sēra korķa.”

Diemžēl, ja sērs sakrājies, diez ko nepalīdzēs arī aptiekā nopērkamie sēra korķa mīkstināšanai domātie pilieni. Tiem būs profilaktiska nozīme – vairāk noderēs tiem, kam intensīvi veidojas ausu sērs, lai šos korķus varētu jau laikus šķīdināt. Ja izveidojies pamatīgs korķis, ausi var iztīrīt tikai pie speciālista, skaidro ārste.

Ir vairāki paņēmieni, kā ārsts atbrīvo no sēra korķa. Ja tas ir mīk­stākas konsistences vai atrodas dziļāk ausī, parasti likvidē ar skalošanas metodi – ar silta ūdens strūklu. Šim nolūkam lieto speciālu šļirci ar ķermeņa temperatūras ūdeni vai arī mūsdienīgu speciālu ierīci, no kuras ūdens nāk ar noregulētu plūsmas stiprumu – tad nav riska, ka tiks traumēta bungplēvīte. Tomēr ir ausu ārsti, kas par visefektīvāko uzskata tieši šļirces izmantošanu, jo ar to ūdens strūklu var mērķtiecīgāk virzīt un regulēt strūklas stiprumu.

Ja sēra korķis ausī bijis ilgstoši un ir sacietējis, dažkārt to nav iespējams pilnībā izskalot. Tad mājās cilvēkam pašam vajadzēs pamiekšķēt sēru ar speciāliem līdzekļiem un pēc tam ierasties uz atkārtotu ausu skalošanas procedūru. Nereti labākais veids, kā likvidēt korķi, – to izvilkt ar speciālu instrumentu (tādu kā āķīti ar noapaļotu galu). Šo paņēmienu izmanto arī gadījumos, kad bungplēvītē ir caurums. Tad sēra korķus skalot nedrīkst, lai vidusausī neiekļūtu ūdens.

Profilaksei

Aptieku palīglīdzeklis

Aptiekās iegādājamieausu sēru mīkstinošie pilieni diemžēl nav pietiekami efektīvi, ja ausu sērs ļoti sablīvējies. Tie noder profilaksei, lai šķīdinātu ausu sēru un izvadītu no auss ejas dabīgā veidā, kā arī situācijās, ja nepieciešams atvieglot auss skalošanas procedūru. Šie pilieni arī noder, lai pasargātu ausi no ārējās vides ietekmes un iekaisumu rašanās.