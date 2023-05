Foto:Shutterstock

6 soļi, kā sevi pasargāt no ādas vēža un melanomas. Ārsti rīkos kampaņu "Stājies saulessardzē"!







Teju trešdaļa jeb 29% Latvijas iedzīvotāju ādu no saules iedarbības sargā, kā pagadās – reizēm jā, reizēm nē, bet 8% vispār neuzskata, ka tas ir svarīgi, atklāj biedrību “Soli priekšā melanomai” un “Dermatologi pret ādas vēzi” veiktā aptauja*, tā portālu LA.LV informēja pārstāve Dace Plato.

Lai izglītotu iedzīvotājus, kā pasargāties no ādas vēža, tostarp īpaši agresīvās un bīstamās melanomas, abas biedrības ikgadējā Melanomas modrības mēneša laikā – maijā – arī šogad rīko kampaņu “Stājies saulessardzē”.

“Pozitīvi, ka Latvijā izpratne par saules kaitīgo ietekmi uz ādas veselību pieaug gados jaunu cilvēku vidū, taču diemžēl lielai daļai sabiedrības attieksme pret savu ādas veselību joprojām ir klaji pavirša – saule netiek uzskatīta par apdraudējumu. Tiem, kam nav bijusi saskarsme ar ādas vēzi, par to nedomā un dzīvo pēc principa “ar mani nekas slikts nenotiks,” norāda Olga Valciņa, kura ir biedrības “Soli priekšā melanomai” dibinātāja.

Lai mainītu šo attieksmi, abas biedrības šogad maija kampaņā aicina iedzīvotājus simboliski stāties saulessrdzē un mācīties pareizi lietot aizsardzības “ieročus” pret saules starojuma kaitīgo ietekmi.

“Pasaules pieredze rāda, ka labākos panākumus cīņā ar ādas vēzi gūst tās valstis, kas ādas vēža profilaksi māca jau no mazotnes. Sevi un savas ģimenes no ādas vēža vislabāk pasargāt varam mēs paši – zinoši vecāki ar savu paraugu un rīcību šīs zināšanas nododot bērniem. Tāpēc kampaņas ietvaros šogad īpaši uzrunājam ģimenes ar bērniem, aicinotstāties saulessardzē un pasargāt savējos no saules kaitīgās iedarbības un ādas vēža. Došanās saulē pasargātam ir jāpadara par ikdienas praksi, kas ir jāpiekopj ikvienam – ģimenes izbraukumos dabā, sporta nometnēs, bērnudārzos, skolās un visur, kur cilvēki saskaras ar sauli,” saka Valciņa.

Biedrības atgādina, ka pievienoties saulessardzei ir vienkārši, ikdienā praktizējot 6 soļus: pareizi lietojot saules aizsargkrēmu, valkājot saulesbrilles, nosedzošu apģērbu un saulescepuri ar platām malām, izvairoties no tiešiem saules stariem laikā no vienpadsmitiem rītā līdz četriem pēcpusdienā, kā arī veicot regulāras ādas pašpārbaudes, jo agrīni atklāts ādas vēzis ir sekmīgi ārstējams.

Kampaņas “Stājies saulessardzē” laikā plānotas arī vairākas izglītojošas aktivitātes. 12. maijā Āgenskalna tirgū no plkst. 12.00 – 14.00 notiks kampaņas atklāšanas pasākums “Stājies saulessardzē”. Tajā ikviens varēs saņemt dermatolgu konsultāciju par ādas veidojumiem un uzzināt, kā pareizi veikt ādas pašpārbaudes, pielaikot dizaineres Sandas Ezeriņas saules cepures, konsultēties ar OC Vison optometristiem par pareizu, drošu saulesbriļļu izvēli, kā arī izglītoties par drošu, pareizu saules aizsargkrēmu lietošanu.

Savukārt 23. maijā plkst. 17.00 plānots tiešsaistes seminārs “Stājies saulessardzē” par ādas vēža un melanomas problemātiku plašai dažādu speciālistu auditorijai (ģimenes ārstiem, ārstu palīgiem, medmāsām, skaistumkopšanas nozares speciālistiem, masieriem, podologiem, frizieriem u.c.). Semināra laikā būs iespējams uzzināt par jaunākajām tendencēm ādas vēža un melanomas izplatībā, klīniskajām pazīmēm, diagnostikas un ārstēšanās iespējām, galvenajiem ādas aizsardzības principiem un ar to saistīto mītu kliedēšanu, kā arī mākslīgā intelekta, jauno tehnoloģiju iespējām ādas vēža diagnostikā. Semināra lektori – Raimonds Karls, dermatoloģijas klīnikas “Derma Clinic Rīga” vadītājs, Dr. med. Simona Doniņa, imunoloģe un onkoloģe ķīmijterapeite, Olga Valciņa un Sondra Zaļupe, biedrības Soli priekšā melanomai dibinātājas.

“Pret saules aizsardzību īpaši vieglprātīgi izturas cilvēki ap 60 gadu vecumu, un tieši viņiem saules iniciētas melanomas atklāj visbiežāk. Dermatologa kabinetā viņi apgalvo, ka melanoma – tas nav aktuāli, ir braukuši uz dienvidiem padomijas laikā un vienmēr sauļojušies un – nekas. Diemžēl līdz ar nodzīvotajiem gadiem imūnā sistēma mazāk spēj nodrošināt organisma aizsardzību pret ļaundabīgo audzēju veidošanos. Pasaulē jau ir pierādīts, ka jānomainās paaudzei, lai mainītu šīs pārliecības. Ja bērns redz, ka vecāki lieto aizsardzības līdzekļus pret saules stariem, viņš arī darīs tāpat un vēlāk jau mācīs to savam bērnam,” atzīst Raimonds Karls.

Kampaņas laikā maijā tiks aktualizēts arī biedrības izveidotais dermatologu “baltais saraksts” – biedrības mājaslapā www.soliprieksamelanomai.lv ir atrodams ārstu saraksts, kurā apkopoti speciālisti, kas apliecinājuši, ka ievēro labās klīniskās prakses pamatprasības ādas audzēju diagnostikā un darbojas saskaņā ar jaunākajām Eiropas vadlīnijām.

“Dermatologi ir dažādi, un mēs, biedrība Soli priekšā melanomai, iesakām iet pie tiem, kuri pievērš īpašu uzmanību kvalitatīvai, rūpīgai ādas veidojumu pārbaudei un specializējas tieši ādas audzēju diagnostikā un ārstēšanā,” uzsver Valciņa.

Kā sevi pasargāt no saules radītiem ādas bojājumiem?

■ Atbilstošs apģērbs — cepure ar platām malām, saulesbrilles, krekls ar garām piedurknēm, bikses ar garām starām, izmantot apģērbu ar UPF (Ultraviolet Protection Factor).

■ Izvēlēties plaša spektra aizsargkrēmu pret sauli, pievēršot uzmanību, ka aizsardzība paredzēta gan no UVB , gan UVA starojuma. Krēms jāuzklāj ~ 30 minūtes pirms došanās laukā.

■ Sekot līdzi ultravioletā staroja indeksam (UVI) un no plkst. 11.00 līdz 16.00 neatrasties tiešos saules staros.

■ Uzturēties ēnā, piemēram, zem saulessarga, kokiem. Jāatceras, ka daļa UV starojuma var atstaroties no apkārtējām virsmām, tāpēc aizsargkrēmu pret sauli būtu vēlams uzklāt arī atrodoties ēnā.

*Aptauju veica socioloģisko pētījumu firma “Solid Data” 2023. gada aprīlī, aptaujājot 1000 iedzīvotājus vecumā no 18-75 gadiem.

Publicitātes foto.