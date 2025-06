Foto: Freepik.com

Nav noslēpums, ka vīrieši ar smaržu izvēli bieži neiespringst. Labi, ja vannas istabā stāv viena pudelīte, bieži vien tāda, ko uzdāvināja draudzene vai ko reiz ātri nopirka veikalā. Bet smarža patiesībā ir kaut kas daudz vairāk, tā ir daļa no personības.

Un, nē, nav runa par pārlieku smalku stilu vai modes industrijas glamūru. Runa ir par vienkāršu lietu – katram vīrietim vajadzētu būt smaržai, kas viņam patīk, kas viņu raksturo un liek justies labi. Tāpat kā tu izvēlies savus džinsus, kurpes vai pulksteni, arī smaržai vajadzētu būt tavā sarakstā.

Kāpēc smarža ir svarīga

Mēs bieži domājam par to, kā izskatāmies, kā runājam vai uzvedamies, bet reti domājam, kā smaržojam. Un tomēr smarža atmiņā paliek ilgāk nekā frizūra vai krekls. Tā var radīt iespaidu, mainīt noskaņojumu, iedot pārliecību.

Smarža var būt viegla un svaiga ikdienai vai piesātināta un izteikta vakara pasākumiem. Smaržai vajadzētu būt kā sajūtai, kas palīdz sākt dienu labā garastāvoklī. Labs piemērs ir Clinique Happy for Men, tas ir viens no tiem aromātiem, kas nav pārāk smagnējs, bet joprojām vīrišķīgs. Svaigs, ar citrusiem, bet ar siltu noti fonā. Ja meklē smaržu, ar ko sākt, šī ir laba izvēle.

Vai pietiek ar vienu smaržu?

Daudzi domā, ka viena smarža ir pietiekami. Un, jā, varbūt tā arī ir. Bet vai vienmēr gribas to pašu? Tāpat kā tu nemēdz valkāt vienus un tos pašus apavus visu gadu, arī ar smaržu vari spēlēties. Vasarā kaut ko svaigu un gaisīgu, ziemā dziļāku, ar koksni vai garšvielām.

Nav jābūt desmit pudelēm uz plaukta. Pietiek ar divām vai trim, kuras vari mainīt atkarībā no noskaņojuma, sezonas vai pasākuma. Jo vairāk tu iepazīsi smaržas, jo precīzāk spēsi izvēlēties.

Smarža un vide

Interesanti ir tas, ka smarža paliek arī telpā. Tā kļūst par daļu no tavas vides. Ja katru dienu lieto vienu un to pašu aromātu, tas nemanot iemājo drēbēs, gultasveļā, pat mēbelēs. Un tas nav slikti, tas ir tavs raksturs, kas paliek aiz tevis.

Ļoti bieži cilvēki saista noteiktas smaržas ar atmiņām. Kāpēc neizveidot arī savu “stāstu”? Smarža, kas citiem atgādina tevi, tavu klātbūtni. Vienkārša, bet spēcīga detaļa.

Kā atrast savu aromātu?

Nav viegli uzreiz zināt, kas derēs. Bet vari sākt ar šiem vienkāršajiem jautājumiem:

Vai man patīk svaigums vai kaut kas siltāks?

Vai es vēlos smaržu darbam vai brīvajam laikam?

Vai man svarīgi, lai aromāts ir pamanāms vai neuzkrītošs?

Veikalā nesteidzies. Uzsmidzini uz plaukstas locītavas, pastaigā pa veikalu, dod sev laiku. Dažas smaržas attīstās lēnām, tās parāda savu īsto raksturu tikai pēc stundas.

Un vēl – ļauj sev mainīties. Tas, kas tev patika pirms pieciem gadiem, šodien var nešķist atbilstošs. Gaume mainās, un tas ir labi.

Smarža nav tikai pasākumiem

Bieži vien vīrieši uzskata, ka smaržas jālieto tikai īpašos gadījumos. Bet patiesībā tieši ikdienā tās visvairāk palīdz. Rīta duša, tīrs krekls, pāris pūtienu mīļākās smaržas, un tu jau esi noskaņots dienai. Tas iedod sajūtu, ka viss ir savās vietās.

Ja tev jau nav savs aromāts, ir īstais laiks tādu iegādāties!

Smarža nav greznība vai ekstra. Tā ir daļa no tā, kā tu par sevi rūpējies. Tā ir detaļa, kas nav redzama, bet sajūtama. Ja vēl neesi atradis savu smaržu, varbūt ir īstais laiks to izdarīt. Un, ja nevari izlemt, sāc ar ko drošu un pārbaudītu, piemēram, Clinique Happy for Men. Tā ir viegla, pozitīva un piemērota gan darbam, gan brīvdienām.