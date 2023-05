Foto-Shutterstock

Kārtojam drēbju skapi. Kā to pareizi izdarīt?







Autors: Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Vismaz divas reizes gadā nepieciešams sakārtot skapi, rudenī ieziemojot vasaras apģērbu un pēcāk, pavasara nogalē, izņemot tās no tālākiem plauktiem. Starp citu, šādi darbojoties, varam sakārtot domas, kā arī atbrīvoties no negatīvajām emocijām. Vienlaikus jāņem vērā, ka apģērbs, kas nav vilkts mugurā gadu, no skapja netiks izņemts arī turpmāk, tāpēc jādod projām, varbūt kādam noder.

• Mantas, ko ikdienā nelieto, var likt vakuuma maisos, no kuriem gaisu izpūš ar putekļu sūcēju, ja nav speciāla vakuuma sūkņa. Šādi maisi ir ļoti piemēroti arī dūnu segām un spilveniem, jo ļauj ieekonomēt vietu.

• Sarullēti dvielīši un gultasveļa skapī ne tikai interesanti izskatīsies, bet arī neļaus iegulties locījuma vietām.

• Ja skapī nav atvilktņu, sīkākos apģērba gabalus, piemēram, apakšveļu un zeķes, var uzglabāt grozos vai kastēs. Tajos vislabāk likt arī lakatus un šalles. Tātad tagad iztīra vasaras cepures, bet plānās šallītes un gaisīgos lakatus izmazgā un negludinātus saliek kārbās.

• Nesezonas un izejamos tērpus ieteicams uzglabāt cieši aiztaisāmos maisos, lai netiek klāt putekļi un kodes.

• Kurpes vislabāk uzglabāt vai nu speciāli apaviem paredzētā skapī, vai kastēs. Lai īstā kurpju pāra meklējumos katrreiz nebūtu jāizcilā tās visas, ieteicams nopirkt caurspīdīgas kastes vai uz katras kārbas uzlīmēt apavu fotogrāfiju vai vismaz uzrakstīt informāciju, piemēram, baltās sandales, sarkanās iešļūcenes utt.

• Vislielāko jucekli skapī rada sīki aksesuāri – jostiņas, kaklarotas, šallītes, saulesbrilles. Laba ideja ir tos sakārtot pakarināmā auduma plauktā ar kabatiņām.

• Apģērba mūžs ir atkarīgs arī no tā pareizas uzglabāšanas. Ļoti svarīgi ir izvēlēties modelim atbilstīgu pakaramo. No ķīmiskās tīrītavas atnestie metāla pakaramie tikai sabojās blūzes, kreklus un žaketes. Slikts pakaramais var ne tikai saburzīt, bet arī deformēt apģērbu. Skapī apģērba gabaliem jākarājas brīvi, nesaspiesti.

• Vietu skapī var ietaupīt, izmantojot kombinētos pakaramos vismaz diviem apģērbu veidiem. Nevajadzētu citu virs cita likt vairākus apģērbus – tie saburzīsies jebkurā gadījumā, lai cik rūpīgi būtu uzlikti.

• Speciāli pakaramie ir izgatavoti kaklasaitēm, jostām, lakatiem, apakšveļai, kā arī bērnu apģērbiem.

• Krekliem, blūzēm, žaketēm un jakām jābūt aizpogātiem un ar aizvilktiem rāvējslēdzējiem, lai neburzītos un nedeformētos. Skapī drēbju pakaramie jānovieto vienā virzienā – tad apģērbi būs pārskatāmāki un steigā vieglāk atrodami. Karināt nedrīkst trikotāžas izstrādājumus, adījumus un tamborējumus.

• Zamšādas izstrādājumi jāizvērš uz kreiso pusi, lai nerīvētos gar pārējiem apģērbiem. Tas pats jādara ar melniem apģērbiem un tādiem, kam klāt līp pūkas un diegi. Pirms likšanas skapī mēteļiem, jakām jāiztukšo kabatas, lai tās neizstieptos un nemainītu savu formu.

• Skapī un atvilktnēs jāievieto aromatizētāji, kas ne tikai atsvaidzinās gaisu, bet arī pasargās no kodēm un pelējuma. Ir nopērkami smaržīgi akmeņi un koka bumbiņas, sausie ziedi, izsmidzināmi aerosoli, smaržīgi maisiņi un papīra gabaliņi, kas aromatizēti ar ēteriskajām eļļām.