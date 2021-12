Kas gaidāms veselības aprūpē 2022. gadā

Publicitātes foto

Par veselības aprūpi atbildīgo un kopumā sabiedrības cīņa ar Covid-19, risinājumi, kā ātrāk papildināt mediķu rindas, meklējumi un straujāka izaugsme tiešsaistes pasūtījumiem aptiekās ir daļa no 2022. gadā gaidāmajām aktualitātēm, norāda veselības uzņēmumu grupas „Repharm” padomes priekšsēdētāja vietnieks Dins Šmits.

“Pandēmijas ietekme saglabāsies arī 2022. gadā, un mēs turpināsim mācīties sadzīvot ar SARS COV 2, jo vīrusa mutācija turpināsies. Galvenais mērķis sabiedrībai ir saprast, ka tikai un vienīgi vakcinācija un pārslimošana mums ļaus sagaidīt 2022./2023. gada vīrusu sezonas sākumu ar daudz mazāku satraukumu, ierobežojumiem un bažām, ar ko diemžēl nāksies saskarties ikkatram 2022. gadā sākumā,” pārliecināts veselības uzņēmumu grupas „Repharm” padomes priekšsēdētāja vietnieks Dins Šmits.

Svarīgākais uzdevums 2022. gadā būs steidzami pievērsties papildu cilvēku resursu sagatavošanai veselības aprūpes nozarei, uzskata Dins Šmits: „Konkrēts darbs būtu pilnveidot rezidentūras programmas, iekļaujot rezidentūras pamatprogrammās vairāk metožu, lai ārsti īsākā laikā būtu sagatavoti un tiesīgi veikt manipulācijas, uz kurām pacientiem ilgi jāgaida. Jārada arī vairāk valsts finansētu rezidentūras vietu kopumā, vismaz atbilstoši kopējam absolventu skaitam.

Atkārtoti esam piedāvājuši veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par rezidentūras finansēšanas kārtību, lai valsts finansēta rezidentūra varētu tikt veikta arī privātās ambulatorās ārstniecības iestādēs. „Repharm” ir vairāku gadu garumā iegūtas prasmes un pieredze šajā darbā, piemēram, šobrīd „Veselības centru apvienība” finansē 35 rezidentu apmācību.”

Farmācijas jomā sagaidāms līdzīgu tirgus pieaugums kā līdz šim, papildina Dins Šmits: “Prognozējam straujāku izaugsmi tiešsaistes pasūtījumiem aptiekās un piegādēm. Valdība budžeta plānā paredzējusi papildu līdzekļus kompensējamiem medikamentiem, un šis pieaugums pamatā paredzēts onkoloģisku slimību ārstēšanai. Tas ir labs un pareizs solis, bet vienlaikus mēs sagaidītu straujāku kopējā zāļu kompensācijas apjoma pieaugumu.”

Runājot par „Repharm” darāmo 2022. gadā, Dins Šmits uzsver: “Būtisks mūsu darba virziens 2022. gadā būs turpināt uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti – pirmkārt profesionālā ziņā, kā arī vispārējās komunikācijas prasmēs. Tas tiks darīts, turpinot ieguldīt resursus mūsu darbinieku attīstībā.”

Jau vēstīts, ka 86% no “Mēness aptiekas” rīkotās iedzīvotāju aptaujas respondentiem saviem draugiem un tuviniekiem Jaunajā gadā vēlēs labu veselību, un Dins Šmits rezumē: „Tādi vēlējumi Jaunajā gadā kā: lai daudz naudas, skaisti ceļojumi, daudz prieka un jautrības, lai darbs sniedz gandarījumu – sabiedrībai pašreiz šķiet salīdzinoši maznozīmīgāki – izvēloties vairākas atbildes, par šiem vēlējumiem apstiprinoši atbildējuši tikai 31%-46% aptaujāto.

Laikā, kad pandēmija nerimstas, bet apliecina sevi atkal un atkal jaunā veidā, labas veselības vēlējumam Jaunajā gadā ir sevišķi liela nozīme! Vērojams būtisks Latvijas iedzīvotāju veselības vērtības izpratnes pieaugums, taču būtu svarīgi mums kopīgi strādāt, lai savas veselības vajadzības iedzīvotāju varētu kvalitatīvi apmierināt, būtu informēti un ārstniecības situācijās iesaistītos ar lielāku līdzestību.”

Ik dienu „Centrālā laboratorija” veic vairāk nekā 35 % no visiem valstī veiktajiem Covid-19 testiem. „Veselības centru apvienības” vakcinācijas brigādes katru dienu vakcinē 25 % no kopējā dienā vakcinēto skaita.

„Repharm” ieguldījums veselības aprūpes attīstībā ir atzīmēts ar Ministru kabineta balvu, „Veselības centru apvienības” un „Centrālās laboratorijas” valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai, pirmo reizi par panākumiem veselības aprūpes jomā balvu pasniedzot privāto ambulatoro uzņēmumu vadītājai.

