Kārlis Seržants sociālo mediju platformā “X” publicēja attēlu, kas nepavisam neglaimo Latvijas galvaspilsētai. Fotogrāfijā redzams, kā izskatās maksas tualetē Vērmanes dārzā…
“(..) maksas tualete Vērmaņdārzā ir patiešām ekskluzīvi pieķēzīta, un šo tu ieraugi jau pēc apmaksas. Smaku nofotografēt nevarēja, bet ticiet man, bija nomācoši. Progresīva pilsēta cilvēkiem, sevišķi tūristiem… par nesakoptību apmeklētāji uzzina tikai pēc tam, kad jau samaksāta ieejas maksa,” tā uzņemto fotogrāfiju no maksas tualetes komentēja Seržants.
Nevar nepiekrist, ka šāds skats rada ļoti sliktu iespaidu par mūsu galvaspilsētu. Ar jautājumiem vērsāmies pie Rīgas domes pārstāvjiem, lai noskaidrotu, cik bieži tiek veikta maksas tualešu uzkopšana Rīgā un kā Rīgas dome vērtē maksas piemērošanu iedzīvotājiem un tūristiem par pakalpojumu, kas netiek nodrošināts pienācīgā kvalitātē.
Mārtiņš Vilemsons, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas Projektu koordinators: “Maksas publiskās tualetes tiek uzkoptas trīs reizes dienā. Uzkopšanu veic iepirkuma rezultātā izvēlētais uzņēmums, ar kuru ir noslēgts pakalpojuma līgums. Papildu uzkopšanas reizes nevar pilnībā novērst situācijas, kad apmeklētāji pēc plānotās sanitārās uzkopšanas apzināti rīkojas neatbilstoši sabiedriskās higiēnas prasībām, tostarp kārtojot savas dabiskās vajadzības vietās, kas tam nav paredzētas. Šāda uzvedība apgrūtina higiēnas prasību uzturēšanu un prasa operatīvu reakciju no uzkopšanas dienesta.”
Uz jautājumu, vai tiek nodrošināta regulāra kvalitātes kontrole, lai pārliecinātos, ka maksas tualetes atbilst higiēnas un sabiedrības veselības standartiem, saņemam apstiprinošu atbildi.
“Kontroli nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvalde, veicot apskates, saņemot sanitārās lapas un digitālās platformas datus, kuros glabājas pirms un pēc uzkopšanas atskaišu fotofiksācijas. Lai nodrošinātu kvalitātes kontroli, ir ieviesti jaunievedumi uzkopšanas kvalitātes kontroles sistēmā:
- Tika ievesta ārpakalpojumā sniedzēja digitalizēta uzkopšanas uzskaite, ar kuras palīdzību darbinieki elektroniski atzīmē uzkopšanas laiku, papildināto sanitāro un higiēnas preču apjomu. Iepriekš šī informācija tika fiksēta sanitārajās lapās, kas atradās dienesta telpās.
- Rūpējoties par uzkopšanas darbu kvalitāti tika ievests ārpakalpojuma sniedzēja uzkopšanas dienesta kontakttālrunis. Maksas sabiedriskajās tualetēs izvietotas uzlīmes ar uzkopšanas dienesta tālruņa numuru, pa kuru var ziņot par konstatētajām problēmām vai neatbilstībām.
- Rīgas valstspilsētas pašvaldības darbinieki operatīvi reaģē uz iedzīvotāju sniegto informāciju, kas tiek saņemta pa vienoto bezmaksas informatīvo tālruni 80001201.
Šāda pieeja ļauj ātri risināt radušās problēmas un nodrošināt sabiedrisko tualešu atbilstību higiēnas un lietošanas prasībām.”
Vilemsons skaidro, ka sūdzības par sabiedrisko tualešu neapmierinošo stāvokli veido aptuveni 2% no kopējā apmeklējuma skaita: “Maksa tika ieviesta, lai ierobežotu bezpajumtnieku uzturēšanos Rīgas sabiedriskajās tualetēs un novērstu inventāra bojāšanu (piemēram, apgaismojuma un kustību sensoru, rokturu, slēdzeņu, papīra turētāju, ziepju trauku un citu tualetē esošu aprīkojumu).
Piemēram, sakarā ar regulāriem vandālisma gadījumiem sabiedriskajās tualetēs Grīziņkalna parkā un Ziedoņdārzā, nācās visu keramikas santehniku nomainīt pret metāla antivandālisma WC podiem un izlietnēm.
Pēc POS termināļu uzstādīšanas ievērojami samazinājies vandālisma un zādzību gadījumu skaits (tualetes papīrs, spuldzes, ziepju dozatori, metāla izstrādājumi un citi). Tualetes ir tīrākas un tajās retāk iekļūst un ilgstoši uzturas bezpajumtnieki.”
Par Vērmanes dārza sabiedrisko tualeti – Rīgas valstspilsētas pašvaldības dara zināmu, ka ņemot vērā lielo apmeklētāju plūsmu, sabiedriskā tualete Vērmanes dārzā tika atjaunota 2024. gadā apmeklētāju un tūristu vajadzībām. Diemžēl, negodprātīgas lietošanas rezultātā tualete vairākkārt tika pilnībā izdemolēta, par ko Valsts policijā tika uzsākti kriminālprocesi. Sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības policiju tika uzstādītas novērošanas kameras, kas būtiski samazināja zādzību un vandālisma gadījumu skaitu. Tomēr joprojām tiek konstatēti atsevišķi huligāniski pārkāpumi, piemēram, sanitārhigiēniskā aprīkojuma tīša bojāšana vai aizdambēšana un citi.
Rīgas domes pārstāvis uzsver, ka šādi gadījumi, kas redzami sociālo mediju platformā “X” publicētajā fotogrāfijā, ir krietni mazāk, atklājot iemeslu tādam skatam.
“Tualetes pārsvarā ir tīras un šādi gadījumi ir krietni mazāk, nekā agrāk. Tualetes tiek tīrītas 3 reizes dienā, lielu masu pasākumu laikā arī biežāk. Diemžēl pietiek ar vienu neapzinīgu klientu, lai izveidotos šāda situācija.
Jāpiebilst, ka nereti šādu situāciju veidošanos veicina arī citi tualešu apmeklētāji, ielaižot iekšā bezpajumtniekus vai arī atstājot durvīs kādu šķērsli brīvai piekļuvei.”