Sēdi uz poda un skaties telefonā? Eksperti atklāj, kāpēc šo ieradumu nekavējoties jāpārtrauc

18:28, 8. septembris 2025
Daudzi no mums, sēžot uz tualetes poda, pievēršas savam viedtālrunim – pārskata sociālos medijus vai lasa jaunākās ziņas. Lai arī tas šķiet nevainīgs veids, kā pavadīt laiku, pētījuma dati norāda, ka šī ieraduma dēļ var rasties veselības problēmas.

ASV veikts pētījums atklāja, ka cilvēki, kuri izmanto viedtālruni tualetē, par 46% biežāk saskaras ar hemoroīdiem. Hemoroīdi ir pietūkuši asinsvadi ap sēžamvietu, kas var radīt sāpīgas sajūtas un diskomfortu. Pētījumā, kas publicēts žurnālā “PLOS One”, piedalījās 125 cilvēki, kuri tika aptaujāti par saviem paradumiem un dzīvesveidu pirms kolonoskopijas skrīninga.

Divas trešdaļas no dalībniekiem atzina, ka regulāri izmanto viedtālruni atrodoties tualetē. Interesanti, ka tieši jaunākās paaudzes pārstāvju vidū šis paradums ir īpaši izplatīts.
Pētnieki uzskata, ka ilgstoša sēdēšana uz tualetes poda, kamēr uzmanība ir pievērsta ekrānam, palielina spiedienu asinsvados un veicina hemoroīdu rašanos.

Pētījuma vecākā autore uzsver: šis pētījums apliecina ieteikumu – atstāt viedtālruni ārpus vannas istabas un tualetē pavadīt vien dažas minūtes. Ja tualetes apmeklējums ieilgst, tad svarīgi ir saprast, vai tas notiek zarnu kustību dēļ, vai arī uzmanība tika novirzīta blakus lietām, piemēram, viedtālrunim.

Eksperte skaidro, ka populāras lietotnes un sociālie mediji ir izstrādāti tā, lai noturētu mūsu uzmanību pēc iespējas ilgāk, un šī ilgā sēdēšana būtiski palielina hemoroīdu risku. “Šim ir vērts pievērst uzmanību – atstājot viedtālruni ārpus vannas istabas, jūs rūpējaties par savu veselību,” viņa piebilst.

Vai tu arī izmanto telefonu sēžot uz poda?

  • Jā, katru reizi
  • Ļoti reti
  • Nekad
