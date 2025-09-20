Foto – Shutterstock

Ikdienu nomāc aizcietējums? Šie pārtikas produkti strādā kā brīnumlīdzeklis vieglai vēdera izejai 0

LA.LV
17:28, 20. septembris 2025
Veselam

Ja tev ir grūtības doties uz tualeti un iztukšot zarnas, ir vairāki dabīgi un nemedicīniski veidi, kā palīdzēt slinkajam vēderam un atvieglot aizcietējumu. Šajā rakstā apskatīsim idejas, ko vari izmēģināt mājās, lai veicinātu vēdera izeju.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Melnā svītra ir aiz muguras: šīs zodiaka zīmes septembra beigās beidzot spēs atvadīties no problēmām
Kokteilis
Ja esi dzimis vienā no šiem trīs datumiem, tev uzlikts īpašs “zīmogs” no pagātnes
Eksperti brīdina par jaunas katastrofas tuvošanos: 90 procenti cilvēces var iet bojā
Lasīt citas ziņas

Vispirms – ja pamani izmaiņas savā ierastajā ritmā, nav uzreiz jāsatraucas. Pielāgojot dažus vienkāršus ieradumus, iespējams atgriezties normālā režīmā.

Kā dabīgi veicināt vēdera izeju katru rītu

CITI ŠOBRĪD LASA
“Ēnu flote” turpina savu darbību nesodīta, sankcijas pret Krieviju izgāžas
Kokteilis
Neredzamās zeķes par 21 eiro? Atradums “Rimi” veikalā sasmīdina daudzus pircējus
Eksperti brīdina par jaunas katastrofas tuvošanos: 90 procenti cilvēces var iet bojā

Citronsula – ķermeņa attīrīšanai un vēdera izejas veicināšanai var palīdzēt glāze ūdens ar pusi citrona sulas pirms gulētiešanas un pēc pamošanās. Dzert labāk ar salmiņu, lai nebojātu zobu emalju.

Olīveļļa – viena tējkarote tukšā dūšā no rīta palīdz mīkstināt un ieslidināt zarnās esošo saturu. Tā darbojas kā dabisks lubrikants un padara vēdera izeju vieglāku.

Plūmju sula / žāvētas plūmes – klasisks līdzeklis aizcietējumu mazināšanai. Plūmēs esošais sorbitols piesaista ūdeni un veicina zarnu kustību.

Vārītas aprikozes – garšīgs veids, kā atvieglot aizcietējumu. Pusīti sagrieztas aprikozes izvāra ar nedaudz brūnā cukura un ūdens, tad atdzesē. Lieliski ar jogurtu un granolu brokastīs.

Šķidrums – vismaz 2,5 litri ūdens dienā palīdz šķīdināt barību un veicina gremošanu. Karsts ūdens labi iedarbina zarnu darbību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Cirkulī” par tualeti jāmaksā? Soctīklotājus pārsteidz šķietami jauna kārtība degvielas uzpildes stacijās
Veselam
Vajag uz tualeti, bet neej? Lūk, ko var izraisīt “ciešanās”
Kāpēc nekad, nekad nevajadzētu iet uz tualeti bez telefona? Sieviete atklāj savu murgaino pieredzi, ko atcerēsies mūžīgi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.