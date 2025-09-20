Ikdienu nomāc aizcietējums? Šie pārtikas produkti strādā kā brīnumlīdzeklis vieglai vēdera izejai 0
Ja tev ir grūtības doties uz tualeti un iztukšot zarnas, ir vairāki dabīgi un nemedicīniski veidi, kā palīdzēt slinkajam vēderam un atvieglot aizcietējumu. Šajā rakstā apskatīsim idejas, ko vari izmēģināt mājās, lai veicinātu vēdera izeju.
Vispirms – ja pamani izmaiņas savā ierastajā ritmā, nav uzreiz jāsatraucas. Pielāgojot dažus vienkāršus ieradumus, iespējams atgriezties normālā režīmā.
Kā dabīgi veicināt vēdera izeju katru rītu
Citronsula – ķermeņa attīrīšanai un vēdera izejas veicināšanai var palīdzēt glāze ūdens ar pusi citrona sulas pirms gulētiešanas un pēc pamošanās. Dzert labāk ar salmiņu, lai nebojātu zobu emalju.
Olīveļļa – viena tējkarote tukšā dūšā no rīta palīdz mīkstināt un ieslidināt zarnās esošo saturu. Tā darbojas kā dabisks lubrikants un padara vēdera izeju vieglāku.
Plūmju sula / žāvētas plūmes – klasisks līdzeklis aizcietējumu mazināšanai. Plūmēs esošais sorbitols piesaista ūdeni un veicina zarnu kustību.
Vārītas aprikozes – garšīgs veids, kā atvieglot aizcietējumu. Pusīti sagrieztas aprikozes izvāra ar nedaudz brūnā cukura un ūdens, tad atdzesē. Lieliski ar jogurtu un granolu brokastīs.
Šķidrums – vismaz 2,5 litri ūdens dienā palīdz šķīdināt barību un veicina gremošanu. Karsts ūdens labi iedarbina zarnu darbību.