Kas notiek ar hipotekāro kredītu, ja mājokli piemeklē nelaime? 0

LA.LV
19:33, 22. februāris 2026
Viedokļi

Nesenais gāzes sprādziens Bauskas ielā daudziem licis aizdomāties ne tikai par drošību, bet arī par finansiālajām sekām brīdī, kad mājokli piemeklē nelaime. Ja īpašums iegādāts ar hipotekāro kredītu, situācija kļūst vēl sarežģītāka – emocionālajam satricinājumam pievienojas jautājumi par saistībām pret banku un turpmāko rīcību.

Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
Veselam
Nekavējoties izmetiet: 10 neveselīgākie pārtikas produkti jūsu ledusskapī
Necenties dzīvot tā, it kā tev būtu 40: sešas lietas, kuras nevajadzētu darīt, sasniedzot 60 gadu vecuma slieksni
Lasīt citas ziņas

TV24 raidījumā “Uz līnijas” Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja vadītājs Jānis Abāšins skaidro, kas notiek ar hipotekāro kredītu, ja mājokli piemeklē nelaime.

Abāšins norāda, ka arī pēc nelaimes hipotekārais kredīts nekur nepazūd, tas tāpat ir jāturpina maksāt arī gadījumā, ja dzīvesvieta vairs nav izmantojamā stāvoklī. Taču, ja mājoklim ir bijusi apdrošināšana, tad apdrošinātājs var kompensēt citas dzīvesvietas īres izmaksas.

Plašāk skaties pievienotajā video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Vai 40 gadus vecu cilvēku bankas ierindo “veco sarakstā”? Ieva saskārusies ar nepatīkamu pieredzi, vēloties bankā paņemt hipotekāro kredītu
VIDEO. Iedzīvotājiem reģionos tagad būs vieglāk tik pie savas sapņu mājas. Kas mainījies?
Četras bankas, viena izvēle! Sieviete dalās pieredzē par hipotekārajiem kredītiem – kurš piedāvājums vislabākais, bet kura banka vilšanās?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.