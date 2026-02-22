Kas notiek ar hipotekāro kredītu, ja mājokli piemeklē nelaime? 0
Nesenais gāzes sprādziens Bauskas ielā daudziem licis aizdomāties ne tikai par drošību, bet arī par finansiālajām sekām brīdī, kad mājokli piemeklē nelaime. Ja īpašums iegādāts ar hipotekāro kredītu, situācija kļūst vēl sarežģītāka – emocionālajam satricinājumam pievienojas jautājumi par saistībām pret banku un turpmāko rīcību.
TV24 raidījumā “Uz līnijas” Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja vadītājs Jānis Abāšins skaidro, kas notiek ar hipotekāro kredītu, ja mājokli piemeklē nelaime.
Abāšins norāda, ka arī pēc nelaimes hipotekārais kredīts nekur nepazūd, tas tāpat ir jāturpina maksāt arī gadījumā, ja dzīvesvieta vairs nav izmantojamā stāvoklī. Taču, ja mājoklim ir bijusi apdrošināšana, tad apdrošinātājs var kompensēt citas dzīvesvietas īres izmaksas.
