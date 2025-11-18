Viļņa pabeigusi evakuācijas plānu, daļa no tā paliks slepenībā. Kā kaimiņi plāno glābt vairāk nekā pusmiljonu cilvēku? 0
Viļņas mērs Valdas Benkunskas paziņojis, ka Viļņas evakuācijas plāns jau ir pabeigts un pašlaik tiek koordinēts ar valsts iestāžu pārstāvjiem. Politikas pārstāvji norāda, ka plāns tiks prezentēts sabiedrībai, ziņo lietuviešu medijs.
“Tas [Viļņas evakuācijas plāns] ir pabeigts; šajā gadījumā koordinācija ar valdības iestādēm ir pabeigta. Mums nav vēl valsts līmeņa evakuācijas plāna, kas arī tiek gatavots. Darbs ir intensīvs,” otrdien žurnālistiem sacīja Benkunskas.
“Mēs neesam nokavējuši neko, mums nav bijis jāveic evakuācija, un esmu pārliecināts, ka nebūs jāevakuē, bet darbs, kas veikts, ir nopietni atbildīgs un tiks nolikts atvilktnē, cerot, ka tas nekad nebūs nepieciešams,” viņš piebilda, uzsverot, ka galvaspilsētas pašvaldība bija viena no pirmajām, kas veica šo civilās aizsardzības darbu.
Pēc Benkunskas teiktā, evakuācijas plāns sastāvēs no divām daļām. “Tas, kas ir publisks, noteikti tiks prezentēts, un tas, kas nav publisks, tiks glabāts slepenībā,” viņš norādīja. Mērs arī uzsvēra, ka turpinās darbi infrastruktūras kapacitātes nodrošināšanai, lai iedzīvotāju evakuācija pilsētā būtu iespējama ārkārtas situācijās. Tomēr viņš piebilda, ka šīs izmaiņas nepieciešamas ne tikai evakuācijai.
“Šie darbi ir notiekoši un daudzfunkcionāli. Nav vienu darbu, kas tiek veikts tikai evakuācijas nolūkos, saprotot, ka galvenais pamats jebkuras pilsētas, īpaši Viļņas, evakuācijai būs evakuācija pa ceļiem, dzelzceļu utt. Mums ir vietas, kur jāveic noteikti darbi, un Satiksmes un sakaru ministrijai un “Via Lietuva” jāveic noteikti darbi, jo tie ir arī valsts nozīmes ceļi,” sacīja politiķis.
“Mēs veicam noteiktus pasākumus, lai uzlabotu pilsētas kapacitāti saistībā ar visām sastrēgumu problēmām,” secināja mērs.
Mēneša sākumā, pēc tikšanās ar attiecīgajām Aizsardzības ministrijas (KAM) iestādēm, mērs teica, ka galvenais galvaspilsētas evakuācijas plāns paredz evakuāciju pa ceļiem un dzelzceļu. Savukārt evakuācija pa Neres upi tiek uzskatīta par papildu pasākumu.
Viņš arī norādīja, ka Viļņā ir pieci infrastruktūras pārvaldības projekti, kas palīdzētu atbrīvot sastrēgumus un palielināt satiksmes kapacitāti pilsētā – piemēram, Mykolas Lietuvis un Šiaurinė ielās. Starp mazākiem projektiem mērs minēja izbrauktuvi uz A1 automaģistrāli pie Gariūnai, ko pārvalda valsts ceļu pārvaldnieks “Via Lietuva”, un kas šobrīd ir sastrēgumu vieta.