Štokenbergs norāda uz ko jocīgu: valdība ar pūlēm ietaupījusi 170 miljonus, bet iztērēt gatava 600 miljonus 0
“Ir te viens ekonomikas ministrs, kas vēlas tagad ātri iztērēt 600 miljonus, lai atpirktu zviedru uzņēmuma kapitāla daļas, tad tu sev uzdod vienkāršu jautājumu – kāpēc šobrīd ir jāiztērē 600 miljoni, lai tos labākajā gadījumā atpelnītu 30–40 gadu laikā?” Šādi pēdējā laika notikumus ap valsts budžeta veidošanu un kompānijas “Telia” daļu atpirkšanu TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” komentēja uzņēmējs Aigars Štokenbergs.
Šeit mēs runājam par taupību ne tikai Saeimas darbā, bet arī pašas valdības darbā, kura
Uz šo absurdu situāciju aicina palūkoties uzņēmējs.
Viņam piebilst uzņēmējs Gatis Kokins, skaidrojot, ka valsts par šiem līdzekļiem it kā grasās piesaistīt uzņēmumiem investorus, pirms tam par desmitiem miljoniem eiro piesaistot konsultantus: “Faktiski tu samaksā par kontrolpaketi lielu naudu, un tad par mazu naudu piesaisti investorus, kas ir absurds.”
Kā uzskata Kokins, nākamā sirreālā lieta ir par to, ja jau šie investori būtu nekompetenti, neatbilstu industrijas standartiem, tad varētu domāt, ka tos vajag mainīt, taču “Telia” ir visnotaļ spējīga, profesionāla Ziemeļvalstu telekomunikāciju kompānija.
jo daudzi uzņēmumi varētu ražot lodes un citu militāro tehniku, ko “Telia” neļauj.”
Viņš jautā – ja ir nauda, ko samaksāt par “Telia”, kāpēc šo naudu nevar ieguldīt šajā lādiņu rūpniecībā tagad?
Štokenbergs, klausoties šajā komentārā, atzīst, ka ir katru dienu jāseko līdzi tam, kādas ģeniālas domas “viņiem ir atkal ienākušas prātā.”
EM nedēļas laikā atklās, kurš konsultants piesaistīts LMT un “Tet” daļu izpirkšanā
Ekonomikas ministrija 14. novebmrī solīja, ka nedēļas laikā plāno paziņot, kurš finanšu un juridiskais konsultants ir piesaistīts darījumā par tehnoloģiju un sakaru uzņēmumu SIA “Latvijas mobilais telefons” (LMT) un SIA “Tet” daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas “Telia”, aģentūrai LETA sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Viņš pastāstīja, ka otrdienas valdības sēdes slēgtajā daļā Ministru kabinets uzklausīja progresa ziņojumu par LMT un “Tet” daļu izpirkšanu.
Sarunu gaitā esot arī panākts nozīmīgs izmaksu samazinājums. Tomēr ne konkrētu nosaukumu, ne izmaksas Valainis aģentūrai LETA neatklāja, kamēr līgums nav vēl noslēgts.
LETA jau ziņoja, ka valdība šovasar nolēma, ka Latvijas valsts ar AS “Latvenergo” un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) starpniecību no “Telia” pilnībā izpirks “Tet” un LMT daļas.
Iepriekš sarunas ar “Telia” par LMT un “Tet” nākotni veda EM pārstāvji, bet šobrīd piedāvājumu par daļu izpirkšanu ir pilnvaroti izteiks valstij pilnībā piederošie “Latvenergo” un LVRTC.
Vispirms “Latvenergo” un LVRTC plānoja noslēgt līgumus ar konsultantiem, kuri palīdzēs darījumā ar “Telia” par “Tet” un LMT kapitāldaļu izpirkšanu un stratēģiskā investora piesaisti.
LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols iepriekš aģentūrai LETA sacīja, ka
“Tet” un LMT padziļinātajā izpētē jeb “due diligence”, stratēģiskā investora piesaistē un darījuma strukturēšanā. Pēc līguma noslēgšanas ar konsultantiem divu divarpus mēnešu laikā tiks sagaidīta informācija, ar kuru tālāk strādāt, lai noslēgtu darījumu ar “Telia”.
Jautāts, vai patiesībai atbilst informācija, ka “Telia” piederošo daļu cena ir 500-600 miljoni eiro, “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste aģentūrai LETA atbildēja, ka ar “Telia” ir noslēgts līgums un šādu informāciju atklāt nevar. Taču
“Telia” ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, “Latvenergo” un LVRTC par visu tai piederošo “Tet” un LMT akciju pārdošanu. Pušu mērķis ir parakstīt galīgo vienošanos līdz 2025. gada beigām, un plānots, ka darījums tiks pabeigts 2026. gada pirmajā pusgadā.
Pašlaik valstij SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor”” personā pieder 51% “Tet” daļu, bet “Telia” meitasuzņēmumam “Tilts Communications” – 49% “Tet” daļu. Savukārt LMT kapitālā kopumā 49% pieder “Telia” un tās meitaskompānijai “Sonera Holding”, bet Latvijas pusei ar LVRTC starpniecību pieder 23%, “Tet” – 23%, bet “Possessor” – 5%.
Pēc “Telia” piederošo daļu izpirkšanas un stratēģiskā investora piesaistes visām darījumā iesaistītajām pusēm – “Latvenergo”, LVRTC, “Possessor” un stratēģiskajam investoram – varētu piederēt apmēram 25% no abu uzņēmumu kapitāldaļām.