Aptuveni līdz divu gadu vecumam bērniem ir dabīga tieksme izzināt pasauli, liekot lietā visas piecas maņas, tostarp ievietojot dažādus priekšmetus mutē. Tas ir normāls attīstības posms, un vecākiem par to nevajadzētu lieki uztraukties, tomēr ir svarīgi pārliecināties, ka priekšmeti, ko mazulis vēlas nogaršot, ir droši un nekaitēs bērna veselībai vai pat dzīvībai.

Kādi ir ieguvumi, ļaujot bērnam iepazīt pasauli ar muti, ko drīkst nogaršot, bet no kā jāuzmanās? Par to portālam LA.LV stāsta aptieku tīkla “Apotheka” sertificētā farmaceite Laila Zālīte un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) pediatre Agnese Mikilpa-Mikgelba.

“Zīdaiņiem pieaugušo uzraudzībā ir jāļauj likt mutē drošus, tīrus priekšmetus, jo apkārtnes izzināšana ar mutes palīdzību ir būtiska daļa no mazuļu attīstības procesa. Šī uzvedība ne tikai atbalsta sensorās un smalkās motorikas attīstību, bet arī spēlē nozīmīgu lomu imūnsistēmas un veselīga zarnu mikrobioma veidošanā. Nevajadzētu arī pārlieku uztraukties, ja pastaigas laikā bērns iebāž mutē kādu dabas priekšmetu, piemēram, zariņu vai čiekuru,” saka BKUS pediatre Mikilpa-Mikgelba.

Veicina zobu šķilšanos un žokļa attīstību

Bērns drīkst bāzt mutē priekšmetus, kas nesatur sīkas detaļas, nav asi un nav pārlieku niecīgi, proti, tos nevar pilnībā ielikt mutē, tādējādi radot risku tos norīt. Kad zīdainim šķiļas zobiņi, smaganas kļūst jutīgas un niezošas, tāpēc ar dažādu priekšmetu palīdzību viņš mēģina novērst diskomfortu.

“Lai mazinātu nepatīkamās sajūtas, bērns, iespējams, izrādīs vēlmi arī pakošļāt vecāku pirkstus, ko droši drīkst darīt, ja vien rokas ir tīras. Tāpat var iegādāties kādu zīdaiņiem paredzētu košļājamo vai graužamo priekšmetu, kas palīdzēs nomierināt smaganas un veicinās zobu nākšanu. Košļājamās mantas kādu brīdi var paturēt saldētavā, tādējādi tās atvēsinās sakairinātās smaganas un mazinās diskomfortu. Tāpat zobu nākšanas periodā mazulim var dot grauzt sasaldētu biezenīti, jogurtu vai suliņu, sasaldētus augļus vai ogas, kas sniegs veldzējošu un atvieglojošu sajūtu. Ja zobiņu šķilšanās zīdainim norit īpaši sāpīgi, aptiekās var iegādāties arī dažādus atvēsinošus vai kairinājumu mazinošus līdzekļus,” stāsta “Apotheka” sertificētā farmaceite Zālīte.

Piemērotas ir arī dažādas mīkstas, mazgājamas rotaļlietas, knupīši, kas nesatur BPA (ķīmisku savienojumu Bisfenolu A, ko izmanto dažādu plastmasas izstrādājumu ražošanā), ko gan regulāri vajadzētu nomazgāt, kā arī dažādi sadzīves priekšmeti, kas nav pārāk sīki un asi. Bāžot priekšmetus mutē, zīdaiņi tāpat trenē arī mutes motoriku – mēles, lūpu un žokļa kustību koordināciju, kas ir svarīgi ēšanai, dzeršanai un runas attīstībai.

Attīsta maņas un smadzeņu darbību

Dažādu priekšmetu bāšana mutē attīsta arī bērna maņas, īpaši garšu un tausti. Tas ir veids, kā mazulis izzina un apstrādā informāciju par apkārtējo vidi, iepazīstoties ar priekšmetu garšu, tekstūru un formu. Zīdaiņa smadzenes vēl tikai attīstās, un informācija, ko viņš saņem ar savām maņām, palīdz veidot izpratni par pasauli.

“Šādi zīdainis sāk veidot priekšstatu par to, kas ir ēdams, bet kas nav. Garšas maņa palīdz atšķirt dažādus priekšmetus un šķidrumus. Bāžot priekšmetu mutē, bērns iegūst informāciju par tā virsmu – vai tā ir gluda, raupja, mīksta vai cieta –, kā arī izpēta priekšmeta formu. Šī tekstūras izpēte palīdz attīstīt sensorās spējas un veicina smadzeņu attīstību, ļaujot bērnam apgūt dažādas sajūtas un veidojot kompleksu izpratni par dažādiem objektiem,” stāsta BKUS pediatre Mikilpa-Mikgelba.

Uzlabo imunitāti un zarnu trakta darbību

Kad zīdainis liek priekšmetus mutē, viņš saskaras ar dažādiem mikrobiem. Šī saskarsme stimulē un trenē imūnsistēmu atpazīt patogēnus un ar tiem cīnīties, palīdz samazināt alerģiju un autoimūno slimību risku nākotnē. Dažādu priekšmetu izpēte ar muti tāpat var arī ieviest labvēlīgās baktērijas zīdaiņa gremošanas sistēmā. Tās palīdz attīstīt veselīgu zarnu mikrobiomu, kas ir būtiski gremošanas, barības vielu uzsūkšanās un vispārējās veselības nodrošināšanai. Daudzveidīgs mikrobioms palīdz bērna imūnsistēmai atšķirt nekaitīgas vielas no kaitīgām, tādējādi samazinot iekaisuma risku.

“Arī dažādi priekšmeti dabā – akmentiņi, zariņi, čiekuri – bērnam var izraisīt interesi un reizi pa reizei tos var ļaut arī pagaršot, lai mazulis saprastu, ka tie nav garšīgi, un iemācītos, ka ne viss ir ēdams. Tomēr šajā gadījumā vecākiem ir rūpīgi jāuzrauga, lai izvēlētie priekšmeti būtu droši un piemēroti. Ir jāpatur prātā, ka dabas priekšmeti var radīt arī zarnu infekciju risku vai saturēt kādas ķimikālijas,” brīdina pediatre Mikilpa-Mikgelba.

Uzmanību, bīstami!

Lai gan kopumā dažādu priekšmetu ievietošana mutē rada pozitīvu ietekmi uz bērna veselību un attīstību, vecākiem vai citiem aprūpētājiem jābūt modriem, lai zīdaiņi nevarētu piekļūt nedrošiem priekšmetiem, kas var radīt kaitējumu.

„Jebkas, kas pilnībā var ietilpt bērna mutē, var radīt aizrīšanās risku. Jāuzmanās no priekšmetiem ar asām malām vai galiem, rotaļlietām, kas paredzētas vecākiem bērniem, un sastāv no sīkākām detaļām, ko var atdalīt vai nolauzt. Tāpat arī no lietām, kas ir patiešām netīras, kā arī sīkiem mājsaimniecības priekšmetiem – pogām, monētām, baterijām un medikamentiem,” brīdina farmaceite.

Ja bērns svešķermeni norijis, tas nokļuvis elpošanas ceļos vai barības vadā, nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība.