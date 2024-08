“Bērns 3 gadu vecumā nerunā. Vai ir pamats uztraukumam?” Ilze Dzene iesaka metodi, kā paplašināt bērna vārdu krājumu Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs uzdeva jautājumu saistībā ar runas prasmi: “Bērns 3 gadu vecumā nerunā. Vai ir pamats uztraukumam?” Uz šo jautājumu atbildēja Domāšanas attīstīšanas uzdevumu portāla “dzene.com” radītāja Ilze Dzene.

“Fantastisks jautājums! Man ir video par to, jo mana otrā meita no četrām meitām nerunāja līdz 3 gadu vecumam. Es teiktu tā – neuztraucaties! No tā, ka jūs uztraucaties nav nekādas jēgas, jo jūs tikai sev bojājat nervus. Taču šodien pat, ja šis jautājums ir radies, aizejiet un sarunājiet tikšanos ar kādu logopēdu, un vēlams pat diviem logopēdiem,” tā ieteica rīkoties Dzene.

“Potenciāli tur varētu būt kādas problēmas ar ausīm, ar dzirdi vai ko tādu. Kad mana meita nerunāja līdz 3 gadu vecumam un es tikos ar logopēdu, tad jautāja man: kur tu, mamm, biji agrāk? Bija tāda pārmetumu gūzma uz manu pusi! Bērnam 3 gadu vecumā būtu ikdienā jālieto 300-500 vārdi. Padomā! Un mana meita nerunā nevienu… Viņa teica tikai vārdus kaka un mamma,” tā par savu pieredzi ar vienu no meitām stāstīja Dzene TV24 raidījumā.

Dzene arī pastāstīja, ko darījusi, lai situāciju labotu un bērns sāktu izrunāt vairāk vārdu.

“Es veidoju tādas speciālas kartītes, lai viņai iemācītu visu. Kad jūs būsiet apmeklējuši logopēdu, tad variet izmantot šo vienu metodi, kuru uzreiz variet lietot, ja bērnam ir mazs vārdu krājums. Nevis viņš nerunā, bet kuriem ir mazs vārdu krājums. Nofotografējiet bērnu 50 dažādās situācijās, piemēram, viņš jāj ar zirgu, dzer pienu, ēd makaronus. Tad izprintējiet šīs te bildes, ielieciet albumā un uzrakstiet apakšā: “Ralfs dzer pienu”, “Ralfs jāj ar zirgu”, “Ralfs spēlē bumbu”.

“Bērniem ļoti patīk sevi skatīties dažādās bildēs. Šķirstiet šo albumu katru vakaru, un vienā brīdī bērns, ja viņam tiešām nav kaut kādi attīstības traucējumi, pats sāks teikt: “Ralfs spēlē bumbu”, “Ralfs dzer pienu”,” tā rosināja darīt Domāšanas attīstīšanas uzdevumu portāla “dzene.com” radītāja Dzene. “Tas ir fantastisks veids, kā paplašināt bērna vārdu krājumu,” uzskata viņa.

