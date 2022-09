Ilustratīvs foto

Kas var paaugstināt asinsspiedienu? Ieteikt







Arteriālā asinsspiediena svārstības ietekmē ne vien sirds un asinsvadu sistēmu, bet visa organisma darbību. Asinsspiediens var paaugstināties arī dažādu medikamentu, uztura bagātinātāju un ikdienā lietu produktu rezultātā. Par ko, saistībā ar asinsspiediena paaugstināšanos, ir vērts konsultēties ar farmaceitu?

“Viens no svarīgākajiem veselības stāvokļa monitorēšanas pasākumiem, ko katrs var veikt pats, ir regulāra asinsspiediena kontrole. Ārsti to iesaka darīt arī jauniem un veseliem cilvēkiem, lai laikus pamanītu atkāpes no normas. Tas tādēļ, ka pie paaugstināta asinsspiediena organisms pierod ļoti ātri un pacients pat var nesaprast, ka ir apdraudēts,” stāsta farmaceite.

“Uzmanīgam jābūt arī tad, ja ārsts jau ir konstatējis paaugstinātu asinsspiedienu un ir jālieto zāles tā normalizēšanai. Tad svarīgi pārzināt izrakstīto preparātu iedarbību un pārskatīt visu zāļu skapīša saturu – gan recepšu, gan bezrecepšu medikamentus un uztura bagātinātājus. Iespējams, kādas zāles vai pārtikas vielas var nelabvēlīgi mijiedarboties ar asinsspiediena regulēšanai paredzētajiem medikamentiem.”

Ja lieto kādu no turpmāk aprakstītajām vielām un raizējies par iespējamo ietekmi uz asinsspiedienu, noteikti konsultējies ar savu ārstu vai farmaceitu!

Pretsāpju medikamenti

Dažas pretsāpju un pretiekaisuma medikamenti var izraisīt šķidruma aizturēšanu, radot nieru darbības traucējumus un asinsspiediena paaugstināšanos. Piemēram, indometacīns, acetaminofēns, aspirīns, naproksēns, ibuprofēns, piroksikāms. Pirms pretsāpju zāļu lietošanas ir ieteicams konsultēties ar speciālistu, kurš ieteiks piemērotāko medikamentu. Ja ir iemesls lietot kādas pretsāpju vai pretiekaisuma zāles, noteikti regulāri jāveic asinsspiediena kontrole, lai izvairītos no veselības problēmām, jo tās var parādīties pēkšņi. Ja tomēr ir jāturpina lietot pretsāpju zāles, speciālists ieteiks papildu zāles asinsspiediena kontrolei un, iespējams, ieradumu pārskatīšanu un dzīvesveida maiņu.

Antidepresanti

Farmaceite norāda, ka antidepresanti iedarbojas, mainot ķermeņa reakciju uz smadzeņu sintezētām un garastāvokli ietekmējošām vielām, ieskaitot serotonīnu, norepinefrīnu un dopamīnu. To pastiprināta izdale var izraisīt arī arteriālā asinsspiediena paaugstināšanos. Antidepresanti, kas var paaugstināt asinsspiedienu, ir, piemēram, venlafaksīns, monoamīnoksidāzes inhibitori, tricikliskie antidepresanti, fluoksetīns. Ja antidepresantu lietošanas gadījumā asinsspiediens paaugstinās, ir jāizrunā ar ārstu par šo zāļu alternatīvu.

Hormonālā kontracepcija

Kontracepcijas tabletes un citi hormonālās kontracepcijas preparāti, kaut arī pavisam nedaudz, tomēr satur hormonus, kas var paaugstināt asinsspiedienu sīko asinsvadu sašaurināšanās dēļ. “Gandrīz visām pretapaugļošanās tabletēm ir brīdinājumi, ka augsts asinsspiediens var būt blakusparādība, turklāt augsta asinsspiediena risks ir lielāks, ja sieviete ir vecāka par 35 gadiem, ja ir liekais svars vai viņa smēķē,” skaidro Ieva Virza un piebilst, ka ne visām hormonālo kontracepciju lietojošām sievietēm būs paaugstināts asinsspiediens. Taču drošībai to ieteicams pārbaudīt vismaz reizi sešos mēnešos. Ja jau ir konstatēts augsts asinsspiediens, būtu jāapsver iespēja izmantot citu kontracepcijas metodi. “Kaut arī gandrīz visas pretapaugļošanās tabletes var paaugstināt asinsspiedienu, pastāv iespēja, ka asinsspiediena paaugstināšanās ir mazāka, ja lieto kontracepcijas tabletes ar mazāku estrogēna devu.”

Zāles pret saaukstēšanos

Aizlikts deguns un klepus ir saukstēšanās jeb rinovīrusa pazīmes. “Dekongestanti strauji sašaurina asinsvadus deguna dobumā. Tas palīdz mazināt tūsku degunā, taču vienlaikus apgrūtina asins plūsmu, palielinot asinsspiedienu. Turklāt šim nolūkam lietotie medikamenti dažus asinsspiediena medikamentus var padarīt mazāk efektīvus”, stāsta farmaceite. Dekongestantus saturoši medikamenti ir, piemēram, pseidoefedrīns, fenilefrīns, ksilometazolīns, oksimetazolīns.

“Ir vērts pārbaudīt, vai saaukstēšanās vai alerģijas zāles satur dekongestantu. Ja ir augsts asinsspiediens, labāk izvairīties no šo zāļu lietošanas. Ja tomēr ir nepieciešamība, jāizrunā ar ārstu vai farmaceitu par saaukstēšanās medikamentiem, kas būtu piemēroti cilvēkam ar paaugstinātu asinsspiedienu.”

Kofeīns

Aptuveni 200 līdz 300 miligrami kofeīna var izraisīt īslaicīgu asinsspiediena paaugstināšanos. “Kofeīns bloķē hormonu, kas uztur asinsvadus atvērtus, ļaujot asinīm viegli izplūst cauri. Rezultātā tas īslaicīgi var paaugstināt asinsspiedienu. Tas var arī izraisīt pastiprinātu kortizola un adrenalīna ražošanu, paātrinot asinsriti, līdz ar to arī izraisot asinsspiediena paaugstināšanos. Tomēr nav pietiekami daudz pierādījumu, lai teiktu, ka kofeīns nozīmīgi paaugstina asinsspiedienu.”

Jāņem vērā, ka kofeīns ir ne tikai rīta kafijā, bet arī dažādos enerģijas dzērienos. “Kofeīna saturs kafijā var būt atšķirīgs, tāpēc ir grūti teikt, cik tases kafijas dienā drīkst izdzert. Turklāt daži pētījumi liecina, ka kafija var saturēt vielu, kas pazemina asinsspiedienu, tādējādi neitralizējot jebkādu stimulējošu iedarbību. Lai redzētu, vai kofeīns paaugstina asinsspiedienu, ieteicams pārbaudīt asinsspiedienu pirms un aptuveni 30 minūtes pēc kafijas tases vai enerģijas dzēriena lietošanas. Ja asinsspiediens paaugstinās par pieciem līdz 10 punktiem, iespējams, tas liecina par jutīgumu pret kofeīna asinsspiedienu paaugstinošo iedarbību,” stāsta farmaceite.

Fitoterapija

Vēlams pastāstīt veselības aprūpes sniedzējam par visiem uztura bagātinātajiem, tai skaitā ārstniecības augu preparātiem un tējām, ko lieto, lai noskaidrotu, vai tās varētu paaugstināt asinsspiedienu vai mijiedarboties ar asinsspiediena zālēm. “Ārstniecības augi un fitoterapija ne vienmēr ir droša tikai tāpēc, ka nāk no dabas. Var būt gadījumi, kad nepieciešams izvairīties no kāda auga lietošanas, jo tas var, paaugstināt asinsspiedienu vai traucēt iedarboties asinsspiediena zālēm. Tādi augi ir, piemēram, arnika, greipfrūts, efedra, žeņšeņs, guarana, lakrica, asinszāle.”

Asinsspiediena kontrole

“Asinsspiediens var paaugstināties nemanāmi, sajūtot to tikai tad, kad tā ietekmē jau ir cietuši orgāni un radušās veselības problēmas. Tas ir lielākais sirds asinsvadu slimību riska faktors, tādēļ ir svarīgi to laikus novērst. Pirmais solis – zināt savu asinsspiedienu. Tādēļ ieteicams mājās turēt ērti lietojamu asinsspiediena mērīšanas ierīci. Piedāvājums aptiekās ir diezgan liels. Farmaceits palīdzēs izvelēties un paskaidros, kā arteriālo asinsspiedienu pareizi izmērīt. Ja paaugstināts asinsspiediens jau ir diagnoze, svarīgi to mērīt katru dienu, rūpīgi fiksējot rezultātus. Ārstam šie pieraksti noderēs, nosakot piemērotāko zāļu devu,” skaidro Mēness aptiekas farmaceite Ieva Virza.

„Mēness aptieka” farmaceitisko aprūpi nodrošina vairāk nekā 700 farmācijas speciālisti; ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu iecienītas aptiekas tirdzniecības centros, poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. „Mēness aptiekas” zīmols ir arī vienai no vecākajām Rīgas aptiekām – “Vecpilsētas aptiekai”, kas savas funkcijas pilda jau vairāk nekā 200 gadus, kā arī visiem zināmajām diennakts aptiekām Rīgā – „Kamēlijas aptiekai” un „Jaunajai Torņakalna aptiekai”. „Mēness aptieka” radījusi iespēju arī attālinātām farmaceita konsultācijām un piegādā aptiekas produktus (nepieciešamības gadījumos arī recepšu medikamentus) uz mājām.