"Kaujas frontē viss nav kā filmās!" Slaidiņš skaidro, kādēļ Ukrainai ir grūti apturēt Krievijas uzbrukumus
Ukraiņu Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Hnatovs sniedzis informāciju par militāro situāciju Ukrainā. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” šo situāciju komentēja NBS majors Jānis Slaidiņš, kurš uzsvēra, ka frontē viss notiek citādi nekā bieži redzams filmās.
Viņš norāda, ka situācija kaujas zonās joprojām ir sarežģīta, un Krievijas spēki turpina uzbrukumus galvenajās asīs, radot piecu līdz sešu reižu pārsvaru gan cilvēkresursu, gan ekipējuma ziņā.
Vissaspringtākā situācija joprojām ir Ukrainas austrumos, kur krieviem ir ievērojams cilvēkresursu pārsvars, ļaujot veikt augstas intensitātes uzbrukuma operācijas. Krievi aktīvi izmanto lidmašīnas, artilēriju un uzbrukuma dronus. Galvenais mērķis ir nemainīgs: nodibināt kontroli pār Časiv Jaru un Torecku, kā arī radīt apstākļus Konstantinovas bloķēšanai un ielenkt visu Pokrovskas – Mirnohradas aglomerāciju.
Ģenerālis uzsver, ka krievi arvien vairāk izmanto taktiku, iefiltrējot nelielas grupas Ukrainas aizmugures rajonos.
NBS majors Jānis Slaidiņš apstiprina, ka šī taktika labi strādā: “Mēs zinām, ka bija problēmas pie Pokrovskas. Arī Kupjanskā šīs grupas radīja pamatīgas galvas sāpes Ukrainas bruņotajiem spēkiem.”
Ukraiņi dara visu, lai novērstu šos militāros draudus. Nobeigumā ģenerālis uzsvēra, ka Krievijas darbību raksturs citos frontes sektoros, it īpaši Zaporižjas rajonā, būs atkarīgs no situācijas attīstības galvenajā virzienā, kas ir Pokrovskas virziens. Ietekmi uz karadarbību atstās arī laikapstākļi, jo gan ukraiņi, gan krievi atzīst, ka laikapstākļi ietekmē dronu operatorus. “Kad nāks pirmie sali un lietus, droniem būs diezgan traki, jo tas kavē kara spēka manevrēšanas spējas,“ precizē Slaidiņš.
Ģenerālis uzsver, ka Krievija turpinās īstenot uzbrukuma operācijas, lai sasniegtu augstākās militārās politiskās vadības izvirzītos mērķus – “atbrīvot” Doņeckas un Luhanskas apgabalus.
Slaidiņš arī piebilst, ka nevajadzētu iedomāties, ka frontē viss notiek tā, kā rāda filmās: “Otrā pasaules karā sākās uzbrukums un ierakums bija pilns ar cilvēkiem – visi gaidīja uzbrucējus. Tā nav. Ir tikai divi, trīs vai četri cilvēki, kuri ir atbalsta punkti. Visa aizsardzība balstās uz apvidus īpatnībām. Tāpēc, atrodot vājās vietas un caurumus, grupas iekļūst iekšā, jo, lai nosegtu visu fronti, cilvēku ir par maz.”