Miera sarunas ir sasniegušas jaunu pavērsienu: Zelenskis dod mājienu, kad varētu beigties karš 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis netieši, taču diezgan skaidri norādījis uz iespējamo kara noslēguma laiku, ziņo “Unian”.
Karš Ukrainā varētu beigties 2026. gada pirmajā pusē. To Zelenskis paziņoja savā uzrunā Kipras prezidentūras Eiropas Savienības Padomē atklāšanas ceremonijā.
“Redzam, ka sarunas kopā ar mūsu Eiropas partneriem, kā arī ar Amerikas Savienotajām Valstīm un visām tā dēvētās “Labas gribas koalīcijas” dalībvalstīm ir sasniegušas jaunu pavērsienu. Mēs saprotam, ka šis karš var beigties jūsu prezidentūras laikā [ES],” sacīja Zelenskis, uzrunājot Kipras pārstāvjus.
No tā izriet, ka runa ir par 2026. gada pirmo pusi, jo Kipra vadīs ES Padomi līdz 2026. gada 1. jūlijam. Pēc Zelenska teiktā, Eiropas Savienībai ir izšķiroša loma miera procesā. Viņš piebilda, ka sankcijas pret Krievijas Federāciju, atbalsts Ukrainai un tās aizsardzības spēju stiprināšana palīdz pārvarēt agresoru.
“Tiek gatavota jauna sankciju pakete, tiek sperti daudzi soļi, lai vērstos pret Krievijas ēnu floti, jo katrs dolārs, ko Krievija zaudē, ir zaudējums agresoram,” uzsvēra Zelenskis.