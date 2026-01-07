Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/EPA/VALDEMAR DOVEIKO

Miera sarunas ir sasniegušas jaunu pavērsienu: Zelenskis dod mājienu, kad varētu beigties karš 0

LA.LV
21:46, 7. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis netieši, taču diezgan skaidri norādījis uz iespējamo kara noslēguma laiku, ziņo “Unian”.

Štatā vairs nebūs Dreģes, arī Martinsonei pasniegti dokumenti: Dailes teātris skaidro masu atlaišanas iemeslus 104
Veselam
Kas notiek ar ķermeni, ja nepietiek magnija: 10 trauksmes signāli, ko tev vajadzētu pamanīt
Veselam
Arī maizi?!? Ko ēst, lai nodzīvotu līdz 100 gadiem: uztura speciālisti nosauc 8 ilgmūžības pārtikas produktus
Lasīt citas ziņas

Karš Ukrainā varētu beigties 2026. gada pirmajā pusē. To Zelenskis paziņoja savā uzrunā Kipras prezidentūras Eiropas Savienības Padomē atklāšanas ceremonijā.

“Redzam, ka sarunas kopā ar mūsu Eiropas partneriem, kā arī ar Amerikas Savienotajām Valstīm un visām tā dēvētās “Labas gribas koalīcijas” dalībvalstīm ir sasniegušas jaunu pavērsienu. Mēs saprotam, ka šis karš var beigties jūsu prezidentūras laikā [ES],” sacīja Zelenskis, uzrunājot Kipras pārstāvjus.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Konkrētā aktrise nav arī teātra spožums un izcilība.” Ļaudis spriež par Dailes teātra skandālu, viedoklis par notikušo nav viennozīmīgs
Krimināls
Sieviete žvingulī nobrauc no ceļa, bet glābējus izsauc “necilvēks”: notikumi Cēsu novadā liek aizdomāties par mūsdienu realitāti
Jauns drauds Baltijas jūrā: aizbildinoties ar zinātniskiem pētījumiem, Putins, iespējams, plāno uzbrukumu

No tā izriet, ka runa ir par 2026. gada pirmo pusi, jo Kipra vadīs ES Padomi līdz 2026. gada 1. jūlijam. Pēc Zelenska teiktā, Eiropas Savienībai ir izšķiroša loma miera procesā. Viņš piebilda, ka sankcijas pret Krievijas Federāciju, atbalsts Ukrainai un tās aizsardzības spēju stiprināšana palīdz pārvarēt agresoru.

“Tiek gatavota jauna sankciju pakete, tiek sperti daudzi soļi, lai vērstos pret Krievijas ēnu floti, jo katrs dolārs, ko Krievija zaudē, ir zaudējums agresoram,” uzsvēra Zelenskis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Šis nebūs kara beigu gads! Slaidiņš prognozē, ko varam sagaidīt frontē 2026. gadā
Viena no Eiropas Savienības dalībvalstīm plāno sūtīt karavīrus uz Ukrainu
Nopludināts Vācijas militārais dokuments: analītiķi apgalvo, ka Krievija gatavo augsni jaunam karam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.