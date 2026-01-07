Jauns drauds Baltijas jūrā: aizbildinoties ar zinātniskiem pētījumiem, Putins, iespējams, plāno uzbrukumu 0
Krievija ir izveidojusi veselu zemūdens transportlīdzekļu ekosistēmu, kas oficiāli tiek prezentēta kā platformas civilai un zinātniskai lietošanai, taču tās skaidri piemērotas arī zemūdens kabeļu un cauruļvadu mērķēšanai šī “zinātniskā” seguma aizsegā, ziņo “Defence Express”.
Krievijas aizsardzības uzņēmums “Rubin” dizaina birojs turpina darbu pie lielu zemūdens dronu saimes izstrādes, tostarp platformām “Argus-D”, “Argus-I” un “Octavia”. Oficiāli šīs sistēmas tiek aprakstītas kā rīki civilām un zinātniskām vajadzībām.
Tomēr šiem zemūdens transportlīdzekļiem acīmredzami ir arī sekundārs mērķis: zemūdens infrastruktūras mērķēšana. Tas ietver kabeļu bojāšanu, cauruļvadu iznīcināšanu un jūras dibena mīnēšanu.
Lai labāk izprastu šo iespēju, ir vērts aplūkot ekosistēmas individuālās sastāvdaļas. Pirmā ir “Octavia”, kas darbojas kā stacionāra zemūdens stacija. Kad tā tiek izvietota, tā paredzēta vai nu nostiprināšanai, vai novietošanai uz jūras dibena. Tai ir divi dokporta spraugi citiem bezpilota zemūdens transportlīdzekļiem, ļaujot tos uzglabāt, uzlādēt, pārnest datus un augšupielādēt jaunus misijas uzdevumus.
Vēl viena sastāvdaļa ir “Argus-I”, izlūkošanas platforma, aprīkota ar dažādiem sensoriem. Burts I nozīmē “Inspector” (inspektors). Oficiāli šis transportlīdzeklis paredzēts cauruļvadu pārbaudei noplūžu gadījumā. Tam ir divi izvelkami sensoru stieņi, starp kuriem cauruļvads tiek novietots pārbaudes laikā.
“Argus-I” paredzēts darbam kopā ar lielāku transportlīdzekli – “Argus-D”, kur D nozīmē “Delivery” (piegāde). Šī platforma paredzēta, lai transportētu un novietotu kravu uz jūras dibena. Tās kravas ietilpība tiek lēsta līdz 300 kg, bet kopējā transportlīdzekļa masa ir aptuveni 5,5 tonnas. Oficiāli krava tiek aprakstīta kā zinātniskā iekārta, tostarp sensori okeāna akustikas, seismiskās aktivitātes un bioloģisko procesu uzraudzībai.
Krievijai zemūdens kabeļu bojāšana ir aktuāla tēma. Pirms dažām dienām tika bojāts vēl viens kabelis, kas savieno Somiju un Igauniju. Tā rezultātā Maskavai būtu izdevīgi iegūt zemūdens kapacitāti, kas ļautu sabojāt infrastruktūru ērtāk, drošāk un efektīvāk, īpaši potenciāla konflikta gadījumā, kas iesaistītu Baltijas valstis un NATO.
Jāatzīmē, ka “Argus-D” pagaidām nešķiet pilnībā nobriedusi risinājuma platforma šādām misijām. Šīm zemūdenēm ir relatīvi ierobežota autonomija, ļaujot darboties līdz aptuveni 100 km attālumā. Zemūdens infrastruktūra 100 km rādiusā no Krievijas krastiem ir ierobežota. Lai sasniegtu plašāku mērķu loku Baltijas jūrā, būtu nepieciešama izvietošana no virszemes kuģa vai iespējams no zemūdenes. Tas ievērojami sarežģītu operācijas, jo nesēja platforma, visticamāk, tiktu ātri atklāta. Kā redzēts iepriekšējos incidentos ar bojātiem kabeļiem, šādiem nolūkiem izmantotu komerckuģi varētu konfiscēt.
“Argus-D” arī nevar ātri pamest darbības zonu. Tās maksimālais ātrums ir līdz 6 mezgliem, bet darbības ilgums – līdz 20 stundām. Tomēr šis darbības ilgums attiecas uz kruīza ātrumu tikai 3 mezgli. Tā pašreizējā maksimālā niršanas dziļuma spēja ir 1000 metri, lai gan nākotnē tas varētu sasniegt 3000 metru dziļumu. Pat pašreizējā dziļuma spēja pilnībā pietiek darbībai Baltijas jūrā, kur tās dziļākais punkts ir aptuveni 459 metri.
Vienlaikus Krievijai ir arī citi rīki šādām misijām, sākot no papildu lieliem zemūdens droniem līdz specializētām zemūdenēm. Viens piemērs ir kodieldzes zemūdens kuģis “Losharik”, kas paredzēts zemūdens infrastruktūras mērķēšanai okeānos un jūrās. Tomēr tas 2019. gadā tika smagi bojāts ugunsgrēka laikā ostā un kopš tā laika tiek remontēts jau septiņus gadus.