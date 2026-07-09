Strazdiņš atklāj: Jau 12. jūnijā hakeris bija dziļi LVM sistēmā 0
TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” Elviss Strazdiņš, kiberdrošības eksperts, blogeris, atklāja, ka 12. jūnijā hakeris jau bijis iekšā “Latvijas valts mežu” sistēmā.
Eksperts atsaucas uz konkrētajiem laikiem, kad hakers bija atstājis dažādus attēlus, kas liecina par viņa klātbūtni sistēmā. Strazdiņš piebilst, ka iespējams, ka hakeris bija sistēmā jau 11. jūnijā, tomēr viņš nevar to droši apliecināt.
Strazdiņš, raidījumā komentējot šo situāciju par iespējamo datu noplūdi, kurā uzbrucēji varētu būt ieguvuši apmēram 44 gigabaitus informācijass, aplēsa, cik reāli liels ir šāds informācijas apjoms un ko tas ietver.
Eksperts uzsver, ka šādu datu apjomu ikdienā ir grūti intuitīvi aptvert un raksturo to tēlaini: “Tas ir tā, kā temperatūru metros mērīt. Tas nav aptverams informācijas apjoms,” viņš skaidro.
Lai ilustrētu mērogu, Strazdiņš to salīdzina ar fotogrāfijām. “Ja viena bilde, ko ar iPhone nofotografē, ir apmēram 10 megabaiti, tad tas būtu kā 4400 fotogrāfijas.”
Vienlaikus viņš norāda, ka reālais saturs, visticamāk, nav tikai attēli, bet arī e-pasti un citi dati, kas būtiski maina kopējo apjoma uztveri: “Tur arī ir e-pasti, tie kā likums ir reizes desmit mazāki, līdz ar to apjoms, kas tika izgūts, ir milzīgs,” viņš saka.
Strazdiņš uzsver, ka 44 gigabaiti ir tikai daļa no kopējā potenciāli izgūtā datu apjoma, un šāds daudzums liecina par ilgstošu un sistemātisku piekļuvi sistēmām: “Jautājums ir, kā var tik ilgi tādu datu apjomu visu laiku lejupielādēt, un nevienam nav ne jausmas, ka tas notiek,” viņš norāda.
Pēc eksperta teiktā, iespējamā datu izgūšana varētu būt notikusi pat vairāku, pat 10, dienu garumā, kas rada papildu jautājumus par sistēmu drošību un uzraudzību, uzsverot, ka šādā gadījumā sistēmas reakcija bijusi nepietiekama.
Strazdiņš rezumē, ka šāda mēroga datu iznešana bez pamanīšanas liecina par nopietnām drošības problēmām.