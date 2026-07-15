“Uzmini nu, kas tas ir?” Tas ir pavisam ierasts produkts “Maximā”, taču kādai pircējai galīgi nepaveicās… 0
Rakstniece Dace Judina-Nīmane sociālajā tīklā “Facebook” dalījusies ar fotoattēlu, kurā fiksējusi kādu produktu, kas, atverot iepakojumu, vairs nemaz neizskatījās tā, kā bija cerēts.
Ieraksta autore sākotnēji publicēja attēlu ar jautājumu “Uzmini nu – kas tas ir?”, bet vēlāk atklāja, ka fotogrāfijā redzams saldējums pistāciju šokolādes pārklājumā.
“Solījumi un realitāte… TAS bija iekšā šajā “austrumu gardumu” papīrītī,” raksta Judina-Nīmane, piebilstot, ka produkts pirkts Jūrmalas, Lielupes mazajā “Maximā” 12. jūlijā.
“Pirmoreiz atļāvos tādu nopirkt, domāju – nogaršošu izslavēto austrumu dārgumu. Phe! Pilnīga pēka!” raksta autore.
Viņasprāt, produkts varētu būt bijis atkusis un vēlreiz sasaldēts, vai arī tas vienkārši bijis neveiksmīgs jau sākotnēji. Par garšu rakstniece izsakās ļoti skarbi, vien norādot, ka negribot to aprakstīt līdz galam.
Salīdzinot ar šo pirkumu, viņa īpaši uzslavē Latvijā pazīstamos saldējuma zīmolus “Ekselence” un “Druva”, kas, kā raksta autore, uz šī “brīnuma” fona “mirdz un laistās ar zelta kroni galvā”.
Komentāros ieraksts ātri pārvērtās par jautru minēšanu. Cilvēki sprieda, ka attēlā varētu būt pildīta kartupeļu pankūka, dārzeņu pankūka ar sieru, neizdevies cepelīns, pica, kabaču pankūka ar gaļu, sklandrausis vai pat sēņu karbonāde.
Kāda komentētāja atzina, ka saldējums būtu pēdējais, ko viņa iedomātos, skatoties uz attēlu. Cita rakstīja, ka pēc šāda skata viņai, iespējams, turpmāk kļūšot nelabi, dzirdot pieminam Dubaijas šokolādi.
Tomēr ne visi komentētāji produktu norakstīja pavisam. Kāda sieviete atzina, ka šis saldējums esot viņas iecienīts, un pieļāva, ka konkrētais eksemplārs, iespējams, bijis atkusis un no jauna sasaldēts. Vēl kāds komentētājs norādīja, ka iepriekš šādu saldējumu esot pircis uz atlaidēm un tas garšojis labi.
Šis gadījums atgādina, ka vasarā saldēto produktu uzglabāšanas apstākļiem ir īpaši liela nozīme. Ja saldējums ir atkusis un vēlāk atkārtoti sasaldēts, var mainīties gan tā izskats, gan tekstūra un garša.
Pircējiem šādās situācijās vērts saglabāt čeku un vērsties pie tirgotāja, ja rodas aizdomas, ka produkts nav bijis pienācīgi uzglabāts vai neatbilst tam, ko sola iepakojums.