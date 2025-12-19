Ko dāvināt Ziemassvētkos? Mums ir dāvanu TOP7 0

Vai vēlies sagatavot dāvanu saviem mīļajiem, bet esi apjucis plašajā piedāvājumā? Šogad izvēlies vietējo preci, kas ar mīlestību ražota Latvijā.

“Latvijas Pērles” ir pašmāju meistaru slavas ieleja, kur no skaistiem traukiem līdz tautastēra brunčiem var atrast vairāk kā 300 pašmāju ražotāju preces. Jau 2025. gada decembrī durvis vērs jau vienpadsmitais Latvijas Pērles veikals. Ko nopirkt? Apskatām izdevīgākos dāvanu ieteikumus no pašiem pircējiem!

Šeit atradīsi gan kosmētiku, gan gardumus, apģērbu, pirtslietas, spēles, keramiku un daudz ko citu! Vari pasūtīt arī personalizētas dāvanas. Lūk, dāvanu top7!

1. Šprotu zeķītes pārsteigumam!

2. Termokrūze piedzīvojumiem un siltam puncim!

3. Ko liksim termokrūzē? Kafiju, protams!

4. Smaržīga svecīte ar mīļiem vārdiem!

5. Vannas bumba tumšiem ziemas vakariem!

6. Varbūt iedvesmu sākt savu pavārgrāmatu?

7. Skaistu džemperīti gan sev, gan mīļotajam!

Vairāk meklē “Ogres pērlēs”.

