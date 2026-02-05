VIDEO. Gatavojas Valentīndienai? Lietuviete iemūžina mājas runci rotaļājamies ar lapsu 0
Sociālajā tīklā “Facebook” publicēts video, kas pārsteidzis un sasmīdinājis tūkstošiem skatītāju.
Amizantais skats iemūžināts tepat kaimiņos, Lietuvā. Video autore situāciju aprakstījusi lakoniski un ar humora devu: “Mūsu pagalmā nekas jauns, tikai normālas attiecības”.
Video redzams, kā pagalma saimnieks – kaķis vārdā Micius – mierīgi un bez steigas guļ sniegā, kamēr netālu rosās lapsa. Dzīvnieku savstarpējā mijiedarbība izskatās teju teatrāla un raisījusi plašas diskusijas komentāros.
Skatītāji joko, ka, iespējams, tās esot “piruetes pirms Valentīndienas”, bet citi smejas par Miciusa iespaidīgo augumu, norādot, ka kaķim “laiks domāt par pavasari un diētu – palicis jau kā lācis”.
Kāds komentētājs atzinis: “Nespēju noticēt, ka tā ir realitāte,” savukārt vēl kāds piebilst: “Ak, Micius, valsties kā kotlete…”.
Kādu versiju Jūs piedāvātu šai neierastajai rotaļai?