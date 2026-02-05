“Pēc šodien redzētā tas vairs neizskatās tik droši…” Iedzīvotājs vēršas pie ikviena, kurš plāno šķērsot aizsalušo Daugavu 0
Jau iepriekš vēstījām, ka Rīgas dome pirmo reizi vairāk nekā 10 gadu laikā devusi atļauju konkrētās vietās šķērsot Daugavu pa ledu.
Šādu lēmumu Rīgas pašvaldības policija, izmērot ledus biezumu, saskaņoja ar Rīgas domi. Policija secināja, ka ledus biezums faktiski ir drošs, ja pa to pārvietojas, ievērojot piesardzību. Vienlaikus atļauts šķērsot upi ir tikai konkrētās vietās. Šāda atļauja – pilnībā šķērsot Daugavu pa ledu – nav dota kopš 2013. gada.
Taču sociālo mediju platformā “Threads” kāds iedzīvotājs vērsis uzmanību kādai būtiskai lietai. Viņš aicina tomēr divreiz pārdomāt to, vai tiešām ir vērts riskēt ar savu dzīvību un kāpt uz aizsalušās Daugavas. Viņš raksta, ka ieteiktu neizmantot iespēju kāpt uz Daugavas ledus.
“Pēc šodienas redzētā tas vairs neizskatās tik droši, kā tas bija dienas atpakaļ,” raksta vīrietis.
Viņš norāda, ka nenosoda neviena cilvēka izvēli tomēr doties uz ledus, atzīstot ka arī pats ir pastaigājies pa aizsalušo Daugavu, taču norāda, ka ir jāizvērtē apkārtējie apstākļi.
“Tagad nav droši. Ledus pie tilta balstiem ir nokrities, ir paradījušās plaisas un Daugavas straume to tikai pavairos. Ir jāsaprot, ka tas nav mierā stāvošs ezers vai dīķis. Tāpēc pasargājiet sevi un sev tuvos, pirms liela nelaime ir notikusi,” norāda vīrietis.
Arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sociālo mediju komentāros norādījis, ka ledu šķērsot nav droši. “Ledus pilnīgi drošs nebūs nekur. Pat šaurākā upē tas būs plānāks pie tiltiem, ietekām utt. Bet tik platā upē kā Daugava ledus ir nevienmērīgs un bīstams,” kādai sievietei vietnē “Facebook” atbildējuši VUGD pārstāvji.