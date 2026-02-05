VIDEO. Uzreiz pie lielās pakas! Veikala apmeklētāju pie sēklu plaukta patīkami pārsteidzis mazs putniņš 0
Vietnē “TikTok” publicētais video, kas uzņemts kādā no Lietuvas lielveikaliem, iepriecājis daudzus.
Tajā veikala pircējs ir iemūžinājis mazu putniņu – zīlīti – pie sēklu plaukta, kur tā cītīgi mēģina tikt pie saulespuķu sēklām.
Komentāros skatītāji smejas un uzjautrinās par redzēto:
“Ziniet ko? Man prieks par viņu!”
“Pavasarī būs kā balodis…”
“Ak, cik jauki būt mazam putniņam, kurš nepazīst kapitālismu!”
“Galvenais, ka no lielās pakas!”
“Pārtikas rezerves visam mūžam…”
“Kvalitātes kontroles inspektors!”
“Droši vien putniņš domā, ka laimējis džekpotu.”