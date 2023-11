Konstantinovs raksturo jauno paaudzi: “Šī paaudze stājas seksuālās attiecībās retāk, nekā viņu vecāki to darīja” Ieteikt







TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” sprieda par to, kāda šobrīd 21.gadsimtā ir jaunatne. “Pirmo reizi šī nopūta par to – “Ak, dievs, kāda tagad ir jaunatne!” – bija pāris gadsimtus pirms Kristus, kad senie grieķi tā pūta par savu jaunatni, un teica: lūk, Ēģiptē gan tie jaunieši bija kārtīgi, tagad gan galīgi izlaidušies,” tā smaidot savu komentāru iesāka Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs.

Katrā paaudzē ir šis te skats uz jauno paaudzi, tā uzsvēra Konstantinovs. Tā realitāte tagad esot tāda, ka jaunās paaudzes jau kļūst pieradinātākas nekā iepriekšējās. Un, šķiet, tas ir pirmais tāds laiks vēsturē.

“Ja mēs skatāmies uz diviem kritērijiem, un viens, piemēram, būtu seksuālās attiecības, tad šī paaudze stājas seksuālās attiecībās retāk, nekā viņu vecāki to darīja. Tas ir interesanti…Mums varētu likties, ka vairāk…Bet šis ir tāds fenomens! Viņu var viegli izskaidrot. To var izskaidrot ar to, ka šī ir pirmā paaudze, kurā tehnoloģijas spēlē tik milzīgu lomu. Un šī ir paaudze, kas daudz, daudz vairāk laika pavada istabās un pie ekerāniem,” tā TV24 raidījumā skaidoroja pusaudžu terapeits Konstantinovs.

Eksperts turpina skaidrot, sakot: “Protams, lai es varētu ar kādu iepazīties un stāties attiecībās, man ir jāiet ārā uz ielas un jāiepazīstas. Un šī paaudze to dara mazāk. Un tas ir viens no iemesliem.”

Savukārt otra lieta, ko Konstantinovs uzsvēra raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum”, raksturojot mūsdienu jauno paaudzi ir tā, ka ir samazinājies alkohola patēriņš. “Jo arī, lai lietotu alkoholu, man ir jāiet ārā no mājas, jāstaigā apkārt un jādara lietas…Un aizvien vairāk pusaudžu paliek mājās pie ekerāniem. Līdz ar to mēs redzam, ka vidēji šī paaudze kļūst mierīgāka tādā ziņā,” tā savu redzējumu par jauno paaudzi rezumēja Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Konstantinovs.

LA.LV Aptauja Vai piekrīti, ka 21.gadsimtā jaunā paaudze ir kļuvusi mierīgāka? Jā, piekrītu pilnībā!

Daļēji piekrītu.

Nē, nepiekrītu.

Grūti teikt.

"Kad mēs augām, tad..." Domāju, ka iepriekšējās paaudzes bija "trakāki", dumpīgāki, nemierīgāki savā uzvedībā!

Nezinu.

Man nav viedokļa. Padalies ar rezultātiem