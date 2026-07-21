“Siliņa ir apvainojusies uz visu pasauli.” Šuvajevs salīdzina viņu ar Solvitu Āboltiņu 0
Pretdronu aizsardzības sistēmu izveide Latvijā ir ilgstoša darba rezultāts, un to nevar saistīt ar viena ministra darbību īsā laikā. Tā TV24 raidījumā “Ziņu top” pauda Saeimas deputāts, frakcijas “Progresīvie” priekšsēdētājs un 15. Saeimas deputāta amata kandidāts Andris Šuvajevs.
Komentējot diskusijas par pretdronu aizsardzības stiprināšanu, Šuvajevs uzsvēra, ka viņa pārstāvētā partija un bijušais aizsardzības ministrs Andris Sprūds darījuši visu iespējamo, lai Latvijā ieviestu šādas spējas.
Viņš norādīja, ka fakts, ka pirms aptuveni mēneša Latvijas teritorijā tika notriekts drons, apliecina iepriekš paveiktā darba rezultātus.
“Tas nenotika tikai tāpēc, ka pēkšņi bija jauns ministrs. Tas bija iespējams tāpēc, ka jau iepriekš bija paveikts liels sagatavošanās darbs,” uzsvēra politiķis.
Šuvajevs kritizēja arī bijušo premjeri Eviku Siliņu, noraidot viņas izteiktos pārmetumus par līdzšinējo darbu aizsardzības jomā.
“Šāda veida apvainojumi no Siliņas puses ir Solvitas Āboltiņas garā – cilvēks ir apvainojies uz visu pasauli un netiek galā ar situāciju, ka vairs nav premjere,” sacīja Šuvajevs.
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