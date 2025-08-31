#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/EPA/VALDEMAR DOVEIKO

Krievijai draud jauni uzbrukumi – Zelenskis paziņo par plāniem 32

17:42, 31. augusts 2025
Ukrainas aizsardzības spēki gatavojas veikt jaunus triecienus dziļi agresorvalsts – Krievijas – teritorijā. Viss ir sagatavots. Par to Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja “Facebook” ierakstā pēc Bruņoto spēku virspavēlnieka Oleksandra Sirska ziņojuma.

Paralēli tiek veikts darbs pie Krievijas agresora ierobežošanas frontē.

“Detalizēti analizējām situāciju Zaporižjas virzienā un okupanta nodomus. Tāpat arī situāciju pie Sumu un Harkivas pierobežas. Turpināsim mūsu aktīvās darbības tieši tā, kā nepieciešams, lai aizsargātu Ukrainu. Spēki un līdzekļi ir sagatavoti. Ieplānojām arī jaunus dziļos triecienus,” uzsvēra Zelenskis.

Prezidents norādīja, ka Sirska ziņojums galvenokārt bija saistīts ar Pokrovskas virzienu, kur Krievijas armija koncentrē lielākos spēkus un attiecīgi cieš vislielākos zaudējumus.

“Mūsu vienības turpina noteikto uzdevumu izpildi Doņeckas apgabalā un metodiski iznīcina okupantu. Kopumā frontē tikai šī gada astoņos mēnešos krievi zaudējuši vairāk nekā 290 tūkstošus karavīru. Lielākos zaudējumus viņi cietuši tieši Doņeckas apgabalā, neīstenojot nevienu no saviem stratēģiskajiem mērķiem. Atsevišķos frontes posmos pašlaik turpinās mūsu stabilizācijas pasākumi,” sacīja Zelenskis.

