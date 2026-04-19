"Krievu raķetes un bumbas nešķiro…" Slaidiņš par realitāti, ko daudzi krievi negrib ne redzēt, ne saprast
Visiem labi zināms, ka Krievija bieži dzīvo savā realitātē, kur zvērīgu rīcību mēdz attaisnot ar stāstiem par “krievvalodīgo aizsardzību”. Par šo fenomenu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņš norāda, ka pēdējā laikā būtiski samazinājies runu skaits par “krievvalodīgo aizsardzību” un “tradicionālo pareizticību”.
“Mēs taču redzam, ka krievu raķetes un bumbas nešķiros, kurš ir Latvijas patriots un kurš – krievu pasaules gaidītājs. Visi ir vienādi, un tas viņiem būtu jāsaprot,” uzsver Slaidiņš.
Viņš piebilst, ka Krievi Ukrainā vienkārši nogalina cilvēkus, galvenokārt krievvalodīgos un pareizticīgos kristiešus, jo Kremlis vēlas saglabāt savu reputāciju un atlikt atbildību, kamēr pārējie Krievijas iedzīvotāji jūtas ērti.
