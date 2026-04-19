“Krievu raķetes un bumbas nešķiro…” Slaidiņš par realitāti, ko daudzi krievi negrib ne redzēt, ne saprast 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
22:00, 19. aprīlis 2026
Viedokļi

Visiem labi zināms, ka Krievija bieži dzīvo savā realitātē, kur zvērīgu rīcību mēdz attaisnot ar stāstiem par “krievvalodīgo aizsardzību”. Par šo fenomenu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Veselam
Lasīt citas ziņas

Viņš norāda, ka pēdējā laikā būtiski samazinājies runu skaits par “krievvalodīgo aizsardzību” un “tradicionālo pareizticību”.

“Mēs taču redzam, ka krievu raķetes un bumbas nešķiros, kurš ir Latvijas patriots un kurš – krievu pasaules gaidītājs. Visi ir vienādi, un tas viņiem būtu jāsaprot,” uzsver Slaidiņš.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Viņš piebilst, ka Krievi Ukrainā vienkārši nogalina cilvēkus, galvenokārt krievvalodīgos un pareizticīgos kristiešus, jo Kremlis vēlas saglabāt savu reputāciju un atlikt atbildību, kamēr pārējie Krievijas iedzīvotāji jūtas ērti.

Plašāk skaties video!

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.