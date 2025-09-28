Foto: AP/SCANPIX/LETA

“Krieviem ir jāpieņem realitāte,” ASV viceprezidents sniedz paziņojumu par karu Ukrainā 0

20:33, 28. septembris 2025
Krievi turpina demonstrēt savu neieinteresētību mierā ar Ukrainu, turpinot nogalināt cilvēkus. Tā “Fox News” paziņoja ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss, reaģējot uz notiekošo Ukrainā.

“Jūs jautājat, kas ir mainījies? Es domāju, ka ir mainījusies realitāte vietās, kur krievi nogalina un paši zaudē daudz cilvēku, praktiski nesasniedzot nekādus rezultātus,” sacīja Venss.

Viņš uzskata, ka krievi karā pret Ukrainu ir guvuši tikai nelielus panākumus, taču cietuši milzīgus zaudējumus. Viņš uzsvēra, ka ASV tiecas pēc miera, bet Krievija kavē izlīguma noslēgšanu.

“Mēs joprojām esam apņēmušies nodrošināt mieru, bet tam ir nepieciešami divi. Un diemžēl, kā mēs esam redzējuši pēdējo nedēļu laikā, krievi atsakās iesaistīties jebkādās divpusējās tikšanās reizēs ar ukraiņiem. Viņi atsakās iesaistīties jebkādās trīspusējās sanāksmēs, kurās prezidents Tramps vai kāds cits administrācijas loceklis varētu tikties ar krieviem un ukraiņiem,” sacīja ASV viceprezidents.

“Krieviem ir jāpamostas un jāpieņem realitāte,” piebilda viceprezidents.

Krievija ciniski izteikusies par masveida uzbrukumu Ukrainai

Iepriekš Krievijas Aizsardzības ministrija pēc masīvā trieciena Ukrainai naktī uz 28. septembri izplatīja cinisku paziņojumu. Krievijas iestādes apgalvoja, ka uzbrukuma mērķis esot bijuši militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumi un militārie lidlauki.

Ministrija arī norādīja, ka it kā “trieciena mērķi sasniegti, visi norādītie objekti iznīcināti”.

