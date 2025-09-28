Lielbritānijai ir plāns, kā pasargāt Eiropu no Krievijas 11
Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs paziņoja, ka Lielbritānija izmantos dronus, lai izveidotu “dronu sienu”, kas aizsargās NATO no Krievijas agresijas, vēsta ārzemju mediji.
Jaunie, lētie bezpilota lidaparāti, kas izstrādāti kopā ar Ukrainu, ir daļa no jaunās stratēģijas, kuras mērķis ir atturēt Krievijas diktatora Vladimira Putina lidmašīnas un dronus no darbībām alianses austrumu flangā.
Eiropas ministri ir izteikuši bažas par Krievijas iebrukumu Polijas un Igaunijas gaisa telpā, kā rezultātā Lielbritānija virs Polijas izvietoja “RAF Typhoon” lidmašīnas, lai demonstrētu spēku Maskavai.
Vienlaikus Hīlijs intervijā medijam “The Telegraph” uzsvēra, ka “bezatbildīgie” un “bīstamie” manevri saņems atbildi no NATO valstīm – konkrēti, tiks ieviesti jauni pasākumi robežu aizsardzībai.
Medijs atgādina, ka Lielbritānija ir uzsākusi dronu ražošanas programmu kopā ar Ukrainu, kurai dots kodnosaukums “Project OCTOPUS”. Dažu nedēļu laikā britu rūpnīcās tiks izgatavoti pārtvērējdroni, kurus izvietos Krievijas atturēšanai.
Aizsardzības ministrs piebilda, ka šie droni jau sen ir pierādījuši savu efektivitāti pret Irānas “Šahed” tipa droniem, un to ražošanas izmaksas ir mazākas nekā desmitā daļa no konkurentu cenas.
Hīlijs sacīja, ka sistēma varētu tikt izmantota raķešu aizsardzībai Lielbritānijā, lai aizsargātu militāros objektus un kritisko valsts infrastruktūru.
“Mēs esam gatavi kopā ar mūsu NATO sabiedrotajiem demonstrēt Putinam, ka viņa agresija un iebrukums, neatkarīgi no tā, vai tie ir neapdomīgi vai apzināti, tiks atvairīts ar pretestību,” apliecināja Hīlijs.