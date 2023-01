Aleksejs Navaļnijs Foto: AP/SCANPIX/LETA

Krievijā 100 mediķi pieprasa Putinam ārstu piekļuvi Navaļnijam







Krievijā vairāk nekā 100 medicīnas darbinieki parakstījuši atklātu vēstuli Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, pieprasot atļaut ārstiem piekļuvi ieslodzītajam opozīcijas līderim Aleksejam Navaļnijam un apturēt viņa pastāvīgo ievietošanu karcerī.

Vēstulē pieprasīts pārtraukt ņirgāties par Navaļniju un nodrošināt viņam nepieciešamo medicīnisko aprūpi.

2021.gada gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsods par viņam 2014.gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietamu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā pēc noindēšanas mēģinājuma ar ķīmisko ieroci “Novičok”.

2022.gada martā tiesa piesprieda Navaļnijam vēl deviņus gadus ieslodzījumā par “krāpšanos” un “tiesneša apvainošanu”. Šis spriedums nomainīja 2021.gada februārī piespriesto sodu. Tiesa arī nolēma, ka turpmāk cietumsods viņam jāizcieš stingrā režīma kolonijā ar lielākiem ierobežojumiem.

2022.gada jūnijā viņš tika pārvests no kolonijas Pokrovā uz stingrā režīma koloniju Meļehovo, kas atrodas netālu no Vladimiras pilsētas aptuveni 250 kilometrus uz austrumiem no Maskavas. Par šo koloniju mediji vairākkārt veikuši izmeklēšanas saistībā ar nežēlīgu apiešanos ar ieslodzītajiem.

Mediķu vēstulē Putinam norādīts, ka ieslodzījuma apstākļi un Navaļnija izskats rada lielas bažas par viņa veselību, un ka Federālā soda izpildes dienesta atteikums nogādāt Navaļnijam nepieciešamos medikamentus rada tiešus draudus viņa dzīvībai.

Navaļnijs paziņojis, ka katras desmit dienas, kuras viņš pavada karcerī, viņš zaudē vidēji 3,5 kilogramus svara, ko pēc tam atgūst. Navaļnijs karcerī ir pavadījis vairāk nekā 100 dienas jeb pusi no ieslodzījuma laika.

Nesen kļuva zināms, ka Navaļnijs atkal ievietots karcerī un, domājams, saslimis ar gripu.