Krievija ir bezcerīgi iestrēgusi Ukrainā. Kā šobrīd rīkotos Rajevs, ja būtu Putina vietā?







Kāds skatītājs, kurš TV24 ēterā sazvanījis studiju, militārajam ekspertam Igoram Rajevam uzdevis jautājumu par to, kā šobrīd varētu rīkoties Krievijas prezidents Putins, ņemot vērā, ka faktiski Krievija bezcerīgi šobrīd ir iestrēgusi Ukrainā, situācija ir gaužām bēdīga, pieaug rietumu atbalsts un ir izveidojusies pat zināma koalīcija. Kā rīkotos Rajevs, ja būtu Krievijas armijas virspavēlnieks?

I.Rajevs uzreiz gan saka, ka komentāru par iejušanos Putina ādā nebūs, taču ir vairāki veidi, ko varētu darīt, bet tie visi ir brutālāki un nežēlīgāki, tie prasa lielāku vienību sastāvu.

“Lai kaut kādas tādas operācijas tiktu veiktas, nepieciešama mobilizācija vai atklāta kara pasludināšana ar Ukrainu, kas ļautu izmantot obligātā dienesta karavīrus karadarbībā,” norāda militārais analītiķis.

Tāpat arī viņš precizē, ka šobrīd nekāda koalīcija nav izveidota: “Karo Ukraina ar Krieviju. Ir 43 valstis, kuras pieņēmušas lēmumu maksimāli atbalstīt Ukrainu šinī karā, bet neviena no šīm valstī neiesaistīsies karā ar Krieviju. Jā, Ukrainai daudzas valstis palīdz, spēcīgi palīdz, bet karo tikai Ukraina.”

Vienlaikus raidījuma vadītājs uzdevis jautājumu par I.Rajeva viedokli par ASV apstiprināto Lendlīzes likumu. Ko tas nozīmē?

I.Rajevs to vērtē kā ļoti pozitīvu soli, taču rosina saprast, ko tas reāli nozīmēs. Šis likums neparedz, ka tagad uzreiz visi ieroči plūdīs no ASV uz Ukrainu. Tas nozīmē, ka izpildvara, prezidents varēs vieglāk un ātrāk veikt ieroču piegādes uz Ukrainu. Šobrīd ir nepieciešami saskaņojumi, atļauju saņemšana, bet vēlāk to visu varēs darīt uzreiz, “pa taisno”.

Tāpat arī Ukrainai nevajadzēs maksāt par ieročiem, tie tiks apmaksāti no ASV nodokļu maksātāju naudas. Būs jāmaksā tikai par tiem ieročiem, kas pēc kara paliks Ukrainas rīcībā, kuri netiks atgriezti ASV.

“Bet nebūs tā, ka tūkstošiem “Abrams” tanku rīt tiks sūtīti uz Ukrainu, tā nav patiesība,” piebilst militārais analītiķis.