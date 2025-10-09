Krievija ir koka tualete ar sarūsējušu naglu, uz kuras karājas avīzes strēmeles, uzskata ukraiņu žurnālists 0
Pazīstamais Ukrainas žurnālists Dmitrijs Gordons TV24 raidījumā “Kārtības rullis” atklāj savas asociācijas ar Krieviju un tās kultūru.
“Es gribu pateikt, ka mūsu inženieru ģimenē padomju laikos ar lielām grūtībām Kijivā mēs varējām sarūpēt sev tualetes papīru. Tauta slaucīja sev pakaļas ar avīzēm. Tādas viņiem bija, bet citādāk, bija jāslauka arī ar rokām un pirkstiem,” atklāj Gordons.
Viņš stāsta, ka laikā, kad pats bija padomju armijā, viņa vecāki viņam sūtīja tualetes papīru. “Bet vispār, uz sarūsējušas naglas koka tualetēs karājās “Ļeņingradas kara apgala” vai “Tēvijas sardzē” avīze,” atceras žurnālists. Tualetes vienmēr bijušas piesārņotas, un uz sienām bija sarakstīti lamuvārdi. “Tā ir krievu pasaule,” pauž Gordons.
Viņš turpina: “Es arī sev esmu noformulējis, kas ir krievu pasaule. Tā ir koka tualete ar sarūsējušu naglu, uz kuras labākajā gadījumā ir avīžu strēmeles, un kur ar sūdiem uz koka dēļu sienām sarakstīti trīs burtu vārdi. Es izdomāju, ka tas ir tāds simbols.”