Ukrainai ir parādījies jauns drauds: Krievija izved karaspēku no Sumu apgabala 0
Ukrainas robežsargi atklājuši detaļas par Krievijas armijas manevriem, kas ievērojami samazinājuši militāro darbību intensitāti Sumu virzienā, raksta dialog.ua.
Sumu virzienā ir reģistrēta ievērojama Krievijas karaspēka aktivitātes samazināšanās. Par to ēterā nacionālajā teletonā ziņoja Ukrainas Valsts robežsardzes pārstāvis Andrijs Demčenko.
Pēc viņa teiktā, Hotiņas un Junakivas apkaimēs uzbrukumu skaits ir strauji samazinājies, salīdzinot ar periodu, kad okupanti mēģināja ielauzties dziļi Ukrainas teritorijā. Tagad situācija ir relatīvi stabilizējusies, un Krievijas sabotāžas darbību intensitāte ir mazinājusies.
Demčenko uzsvēra, ka tas nav saistīts ar Krievijas armijas pavājināšanos, bet gan ar tās taktikas maiņu. Ienaidnieks izved daļu no saviem uzkrātajiem spēkiem no Sumu apgabala un pārvieto tos uz citām frontes daļām, galvenokārt uz dienvidiem .
Tieši tur Krievija cenšas koncentrēt resursus, pakāpeniski tos uzkrājot, paļaujoties uz nozīmīgākiem panākumiem. Tas rada jaunus izaicinājumus un draudus Ukrainas un visas Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Vienlaikus Ukrainas aizstāvji turpina noturēt aizsardzības līniju.
Nesen Sumu robežapsardzības vienības un brigādes “Tērauda kordons” kaujiniekus apmeklēja Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta vadītājs Sergejs Deiņko. Viņš iepazinās ar situāciju uz robežām un uzslavēja kaujiniekus par nelokāmību un drosmi, pretojoties Krievijas agresijai.