Benzīna nebūs! Ukrainas spēki ar triecienu iznīcina Krievijas naftas noliktavu okupētajā Luhanskā 0

6:38, 5. septembris 2025
Ukrainas aizstāvji turpina metodiski iznīcināt naftas ieguves objektus, kas piegādā degvielu Krievijas armijai, raksta dialog.ua.

Ceturtdienas vakarā Ukrainas Aizsardzības spēki veica precīzu triecienu Krievijas karaspēka naftas noliktavai okupētajā Luhanskā. Trieciens tika trāpīts objektam Rudņevas ielā 60. Tiešsaistē ir publicētas daudzas fotogrāfijas un video, kuros redzams plaša mēroga ugunsgrēks. Vietējie iedzīvotāji raksta, ka pirms sprādzieniem naftas noliktavā bija dzirdamas virs galvas lidojošu dronu skaņas.

“Vispirms mēs dzirdējām bezpilota lidaparāta troksni, tad sprādzienu. Un tūlīt sākās ugunsgrēks,” cits norāda, ka “vispirms notika uguņošana, un apmēram desmit minūtes vēlāk bija dzirdams sprādziens,” teikts ziņojumos.

“Tagad Luhanskā noteikti nebūs ne benzīna, ne dīzeļdegvielas. Degvielas krīzes sponsors ir Ukrainas Aizsardzības spēki,” raksta bijušais Mariupoles mēra padomnieks Petro Andrjuščenko.

Novērotāji uzsver, ka šī naftas bāze atrodas 90 km attālumā no kaujas konflikta līnijas.

Tikmēr “ATEŠ” ziņo, ka kustības aģenti, kā arī slepenās Ukraiņu organizācijas biedri piedalījās uzbrukuma naftas noliktavai Luhanskā organizēšanā. “Mūsu aģenti piedalījās šī objekta izlūkošanā šī gada augustā, un, visbeidzot, tā deva rezultātus,” teikts paziņojumā.

Kustība precizēja, ka šī naftas depo piegādā degvielu Krievijas bruņoto spēku 41. un 20. apvienotajām ieroču armijām.

