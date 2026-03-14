Krievijas armijas tumšā puse: kāpēc karavīri pacieš vardarbību un turpina brīvprātīgi iestāties dienestā?
NBS majors Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidroja, kāpēc daļa krievu karavīru, neskatoties uz vardarbību un smagiem apstākļiem armijā, tomēr turpina dienestu vai pat brīvprātīgi tajā iestājas.
Viņš norādīja, ka daļu motivē lielas finanšu kompensācijas un propagandas radītas ilūzijas par dienestu, īpaši tiem, kas armijā nonāk pirmo reizi.
Tomēr pēc ilgāka laika sistēmā karavīri saskaras ar iekšēju konfliktu – viņi saprot, ka sistēma ir brutāla un kaitīga, bet vienlaikus paši ir kļuvuši par tās daļu. Viena iespēja šo pretrunu risināt būtu sacelties pret sistēmu, taču tas prasa aktīvu rīcību un ir ļoti bīstami. Tāpēc biežāk tiek izvēlēts cits ceļš – pieņemt propagandas naratīvus, kas attaisno karu.
Slaidiņš uzsver, ka šādi attaisnojumi palīdz mazināt psiholoģisko diskomfortu un ļauj karavīriem samierināties ar situāciju. Tāpēc nav pamata cerēt, ka Krievijas sabiedrība vai karavīri tuvākajā laikā masveidā sacelsies pret sistēmu.
