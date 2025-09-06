Krievijas armija.
20:54, 6. septembris 2025
Ukrainā pašlaik atrodas gandrīz 700 000 Krievijas karavīru, tostarp Nacionālās gvardes karavīri, specvienības un atbalsta vienības, 5. septembrī paziņoja Ukrainas militārās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrijs Jusovs.

“Lielākā daļa izvietota Doneckas apgabalā, kas parāda Krievijas prioritātes,” Jusovs sacīja intervijā Ukrainas ziņu kanālam “Novyny.Live”.

Ukrainas armijas sastāvā visā valstī ir gandrīz 900 000 karavīru, taču prezidents Volodimirs Zelenskis jau janvārī atzina, ka Krievija joprojām saglabā skaitlisku pārspēku atsevišķos frontes sektoros karaspēka koncentrācijas dēļ.

Toreiz Krievijas kontingents Ukrainā tika lēsts ap 600 000 karavīru, sacīja Zelenskis. Neskatoties uz ziņām par vairāk nekā 1 miljonu kritušo un ievainoto karavīru pilna mēroga kara laikā, Krievijai pastāvīgi izdevies kompensēt zaudējumus ar jauniem līgumkaravīriem, kamēr Ukraina saskaras ar arvien kritiskāku cilvēkresursu trūkumu.

Maskava ir saņēmusi arī palīdzību no Ziemeļkorejas – tiek gaidīti vairāki tūkstoši karavīru pēc tam, kad 2024. gada beigās Krievijas Kurskas apgabalā tika izvietota pirmā 11–12 tūkstošu karavīru grupa.

Ziemeļkorejas kontingents palīdzēja Krievijai atvairīt Ukrainas iebrukumu Krievijas pierobežas reģionā, šajās kaujās zaudējot aptuveni 2000 karavīru.

Atbildot uz jautājumu, vai Ziemeļkorejas karaspēks ir iesaistīts kaujās Ukrainas teritorijā, Jusovs paskaidroja, ka pašreizējā brīdī viņi uzturas Krievijā.

Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns, kurš šonedēļ Pekinā tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, ir bijis nozīmīgs sabiedrotais Maskavai kara laikā, nodrošinot ne tikai karavīrus, bet arī artilērijas lādiņus un ballistiskās raķetes.

“Visā frontē 40–60% artilērijas lādiņu, kas tiek raidīti pret Ukrainu un Ukrainas karavīriem, ir Ziemeļkorejā ražoti — tie ir milzīgi skaitļi,” sacīja Jusovs.

“Ja šis faktors tiktu izņemts, Krievijas uguns atbalsta un triecienu iespējas būtu daudz mazākas,” viņš piebilda, norādot, ka Ziemeļkorejas artilērijas un raķešu piegādēm ir daudz nozīmīgāka loma nekā karavīru nosūtīšanai.

