Kulbergs: Lietuvā poļu investīcijas, Igaunijā – somu, mums – krievu. Un tas rada problēmas Ieteikt







No kurienes nāk investīcijas Baltijā? Te ir ļoti izteikta viena iezīme – izteikti Lietuvā ir Polijas investīcijas, pat Igaunijā ir vairāk poļu investīciju nekā Latvijā, kas ir dīvaini. Tātad šīs poļu investīcijas ienāk mērķtiecīgi, tās pienes arī klāt pūļa zināšanas, korporatīvo pārvaldību un arī drošību. Tā TV24 raidījumā “Naudas cena” atklāja Andris Kulbergs, 14. Saeimas deputāts (AS).

Redzamas arī izteiktas somu investīcijas Igaunijā, bet Latvijā un Lietuvā praktiski nav. Tās Igaunijā no laika gala ir bijušas. Somija ir izteikta tehnoloģiju valsts – gan Igaunijas pieskatīšanā “Nebūs te neuzvesties!”, gan arī “know-how”, saka politķis, turpinot, ka tas līdzi nes arī korporatīvo pārvaldību.

Bet ar ko mēs atšķiramies tik būtiski, viņš vaicā, atbildot, ka te iezīmējas nelaime: “Atšķirībā no citām Baltijas valstīm mūsu īpatsvars investīcijām ir tieši no Krievijas. Mēs redzam, ka investīcijas pie mums aug no Maltas, no Kipras, kā rezultātā tur slēpjas bieži vien Krievijas investīcijas.”

Ko tas dod Latvijai? “Labais pienesums ir mazs. Tās nedod “know-how”, tehnoloģijas tās vispār nedod, bet toksisku piegaršu gan dod, jo bieži vien ir korupcijas vadītas. Tagad tā ir mūsu ģeopolitiskā problēma – mēs esam sliktā pārvaldībā ar šīm investīcijām, skaidro politiķis, sakot, ka “Tā mums ir tāda sena problēma.”