Kāpēc rokas bagāžā jāiepako tenisa bumbiņa: ģeniāls padoms ceļotājiem 0
Vai drīz dosies ceļojumā? Starp visiem ceļošanas trikiem – no krūštura izmantošanas kā papildu bagāžas līdz “check-in chicken” tehnikai labākās vietas iegūšanai lidmašīnā – ir viens vienkāršs, bet negaidīts priekšmets, ko noteikti vajadzētu pievienot savam rokas bagāžas sarakstam: tenisa bumbiņa.
Tā neaizņems daudz vietas, bet sniegs pārsteidzošus ieguvumus lidojuma laikā, palīdzot izvairīties no stīvuma un sāpēm. Lūk, kāpēc un kā to izmantot!
Tenisa bumbiņa pret stīvumu un sāpēm. Lidojumi, īpaši tālie, var izraisīt ķermeņa stīvumu, muskuļu saspringumu un pat sāpes, jo ilgstoša sēdēšana šaurā lidmašīnas krēslā apgrūtina asinsriti. Tenisa bumbiņa ir labs šīs problēmas risinājums – tā kalpo kā masāžas rīks, lai uzlabotu asinsriti un atslābinātu muskuļus. Veselības eksperti iesaka viegli spiest un ripināt bumbiņu gar augšstilbiem, kājām vai pat pleciem, tādējādi mazinot diskomfortu. Tenisa bumbiņa ir maza, viegla un ļauj sasniegt punktus, kas citādi būtu grūti aizsniedzami.
Saskaņā ar Journal of Physical Therapy Science ziņoto, pašmasāža ar bumbiņu uzlabo asinsriti un samazina muskuļu stīvumu par 30% pēc ilgstošas sēdēšanas.