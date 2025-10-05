Foto. pexels.com/cottonbro studio

Kāpēc rokas bagāžā jāiepako tenisa bumbiņa: ģeniāls padoms ceļotājiem 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Vai drīz dosies ceļojumā? Starp visiem ceļošanas trikiem – no krūštura izmantošanas kā papildu bagāžas līdz “check-in chicken” tehnikai labākās vietas iegūšanai lidmašīnā – ir viens vienkāršs, bet negaidīts priekšmets, ko noteikti vajadzētu pievienot savam rokas bagāžas sarakstam: tenisa bumbiņa.

Reklāma
Reklāma
Kārlis Streips: Šoreiz droši vien godājamai dzejniecei vienkārši vajadzēja paklusēt
Tauta cieš tumsā, bet paši ukraiņi izkrāpj miljonus: publisko “enerģētikas mafijas” slepenos audioierakstus 2
Kokteilis
Cilvēkiem ar vājiem nerviem nelasīt! Melnais horoskops visām zodiaka zīmēm
Lasīt citas ziņas

Tā neaizņems daudz vietas, bet sniegs pārsteidzošus ieguvumus lidojuma laikā, palīdzot izvairīties no stīvuma un sāpēm. Lūk, kāpēc un kā to izmantot!

Tenisa bumbiņa pret stīvumu un sāpēm. Lidojumi, īpaši tālie, var izraisīt ķermeņa stīvumu, muskuļu saspringumu un pat sāpes, jo ilgstoša sēdēšana šaurā lidmašīnas krēslā apgrūtina asinsriti. Tenisa bumbiņa ir labs šīs problēmas risinājums – tā kalpo kā masāžas rīks, lai uzlabotu asinsriti un atslābinātu muskuļus. Veselības eksperti iesaka viegli spiest un ripināt bumbiņu gar augšstilbiem, kājām vai pat pleciem, tādējādi mazinot diskomfortu. Tenisa bumbiņa ir maza, viegla un ļauj sasniegt punktus, kas citādi būtu grūti aizsniedzami.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šis produkts ir par 281% dārgāks tagad! Kā Ukrainas karš mainījis cenas veikalos?
Robežu kari sākušies: Lukašenko draud konfiscēt 1000 Lietuvas kravas automašīnu
“Īstenībā ļoti neliela daļa maina dzimumu,” Profesors Taube par Stambulas konvencijas sacelto traci sabiedrībā

Saskaņā ar Journal of Physical Therapy Science ziņoto, pašmasāža ar bumbiņu uzlabo asinsriti un samazina muskuļu stīvumu par 30% pēc ilgstošas sēdēšanas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
izvēlēties tieši to koferi, ko lidostā nemētās? Eksperti dalās ar padomiem
Lidostu noslēpums atklāts: kāpēc tava soma patiesībā neieradās galamērķī
Kuru kontinentu aviokompānijas visbiežāk zaudē pasažieru bagāžu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.