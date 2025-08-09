Kurš patiesībā būs vislielākais ieguvējs? “Lats” vadītājs par jaunajiem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem 0
Līdz ar grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz, ka no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu mazumtirdzniecībā (arī tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs) varēs iegādāties laikā no plkst. 10 līdz 20, kas ir par divām stundām mazāk nekā iepriekš, bet svētdienās – no 10 līdz 18, TV24 raidījumā “Uz līnijas” veikalu tīkla “Lats” priekšsēdētājs Raimonds Okmanis norāda, ka lielākais ieguvējs no šiem grozījumiem būs degvielas uzpildes stacijas.
“Es uzskatu, ka degvielas uzpildes stacijās alkohols nedrīkst būt,” uzsvēra Okmanis, atzīstot, ka šobrīd situācija laukos kļūst savdabīga – no likuma, kas paredz ierobežot alkohola pieejamību, lielākais ieguvējs būs tieši degvielas uzpildes stacijas.
Viņš norāda, ka lauku reģionos pārtikas preču veikali būs spiesti vērties ciet jau plkst. 20:00, jo apgrozījums vairs nebūs tik liels: “Viņiem vienkārši no astoņiem līdz deviņiem, līdz desmitiem apgrozījums uz maizi, uz kaut kādām desām un gaļām būs tik maziņš, ka viņi nespēs samaksāt algu pārdevējai.”
Rezultātā pircējs, kurš vēlēsies iegādāties pārtiku pēc astoņiem vakarā, būs spiests doties uz tuvāko degvielas uzpildes staciju.
“Viņi vienkārši, palielinot sortimentu, iegūs šo pircēju,” skaidro Okmanis.
Viņš uzsver, ka, lai arī uzskata, ka alkohola tirdzniecība degvielas uzpildes stacijās nav pieļaujama, pašreizējā regulējuma dēļ tieši tās var kļūt par situācijas “ironiskajiem ieguvējiem”.